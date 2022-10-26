新华社北京10月26日电 日前，国务院总理李克强致电里希·苏纳克，祝贺他就任英国首相。

李克强在贺电中表示，中英同为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，两国具有广泛共同利益。中方愿同英方秉持相互尊重、平等互利的原则，推动中英关系健康稳定发展，造福两国人民，促进世界和平、稳定与发展。

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