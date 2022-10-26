新华社圣地亚哥10月25日电（记者尹南 张笑然）拉美地区首个民间对华友好组织智利-中国文化协会（智中文协）25日在智利首都圣地亚哥举办活动，纪念该协会成立70周年。

智中文协主席费尔南多·雷耶斯·马塔在活动上致辞时说，近年来，智中文协持续活跃在两国文化交流领域，推动两国艺术家联合进行艺术创作、演出交流，并积极与中国人民对外友好协会、孔子学院等机构展开合作。

中国驻智利大使牛清报在致辞中表示，国之交在于民相亲。智中文协是中智友好的先行者，为推动智利成为南美洲第一个同新中国建交的国家、为推动中智两国建交52年来在各领域平等、友好、互利关系的发展打下了坚实的民意基础。

智利前总统阿连德和画家万徒勒里的家人，以及中智两国文化界人士参加了纪念活动。

1952年10月，时任参议员的阿连德、著名诗人聂鲁达和著名画家万徒勒里等智利政界和文艺界人士发起成立了智中文协。1970年阿连德当选智利总统后，智利同新中国正式建交。长期以来，智中文协为推动智中两国友好关系和文化交流作出了积极努力。

(责编：贾文婷、燕勐)