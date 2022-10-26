新华社联合国10月25日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽25日表示，应坚定维护叙利亚主权和领土完整，中方呼吁土耳其切实尊重叙利亚主权和领土完整，同叙利亚开展对话合作，共同解决有关问题。

耿爽在安理会叙利亚政治人道问题公开会上表示，外来军事干涉是叙危机延宕不止的重要原因。多年来，少数国家在未经叙政府同意的情况下，在叙境内开展军事行动，破坏叙安全稳定，恶化叙人道局势，侵犯叙主权和领土完整。土耳其2016年以来在叙境内开展了四次军事行动，近期声称将对叙开展新的军事行动，叙政府多次对此表示反对和谴责。

他说，要持续推进“叙人主导、叙人所有”的政治进程。一段时间以来，联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒及其团队辗转多地，同各方广泛接触，为推动叙政治进程做出积极努力，中方对此表示欢迎。

耿爽表示，叙利亚面临的恐怖主义威胁有所上升，被安理会列名的恐怖组织在叙西北部一度明显扩大控制范围。恐怖主义是人类社会的公敌，国际社会应当积极支持叙政府的反恐努力，根据国际法和安理会决议的要求，采取统一标准，共同打击叙境内所有被安理会列名的恐怖组织，彻底斩断其武器、人员和资金来源，停止对恐怖势力的纵容、包庇和政治利用。

耿爽说，安理会第2642号决议为改善叙人道局势提供了全面、平衡的安排，应得到有效落实。过去两个月，获得资助的早期恢复项目数量增加明显，叙政府急需的电力项目占相当比重，中方鼓励联合国和国际社会继续加大对早期恢复项目的投入。

关于霍乱疫情，耿爽表示，近期，霍乱疫情在叙利亚快速传播，确诊、死亡和疑似病例急剧上升，中方对此深表关切。水资源短缺是疫情暴发的深层次原因，中方呼吁有关各方通力合作，尽早实现叙全境稳定供水，立即停止对供水设施的蓄意破坏。单边制裁严重恶化叙利亚人道局势，抵消国际社会的人道努力，必须立即终止。

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