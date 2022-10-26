新华社达喀尔10月26日电 专访：中国为世界发展树立了成功榜样——访几内亚比绍前总理阿图尔·萨尼亚

新华社记者王子正 吕诚成

几内亚比绍前总理阿图尔·萨尼亚日前在几内亚比绍首都比绍接受新华社记者专访时说，在中国共产党的领导下，中国实现了繁荣富强，走出了一条适合本国国情的发展道路，为世界发展树立了成功榜样。

今年57岁的萨尼亚2000年首次访华，之后又曾4次访华，最长一次历时45天。从访华亲身经历和长期对中国的观察中他得出一个结论：中国共产党是以人民为中心的政党，“中国共产党和人民之间有着一条非凡的纽带，中国共产党始终以人民为中心、为人民利益着想”。

谈到中国完成消除绝对贫困的艰巨任务，萨尼亚认为，中国共产党在这一过程中起到了决定性作用。中国在脱贫等领域取得伟大成就，源于中国共产党的坚强领导。“中国共产党为人类福祉、和平与减贫作出了突出贡献。”

萨尼亚密切关注中国共产党第二十次全国代表大会。他在谈到中共二十大胜利闭幕时说，为建设现代化强国，中国共产党领导中国走出了一条适合本国国情的发展道路。过去十年来，中国在各领域创新成果显著，如今拥有无可争议的强大的国际竞争力。

在萨尼亚看来，中国共产党不仅关心中国人民的利益，也关注全人类的共同利益。“面对全球性挑战，中共二十大制定的发展蓝图将为推动世界经济复苏和建设开放型世界经济作出新贡献，为世界发展带来新机遇。”他说，“中国拥有巨大的潜力，中国的发展模式正激励着全世界。”

萨尼亚十分赞同中国提出的构建人类命运共同体理念，赞扬中国在完善全球治理、尊重人权、抗击新冠疫情、维护世界和平、促进共同发展等方面发挥的重要作用。他坚信，中国将继续推动完善全球治理、构建新型国际关系、捍卫多边主义、促进共同发展。

几内亚比绍是世界最不发达国家之一，几比和中国农业合作让萨尼亚印象深刻。他说，中国农技专家在几比开展了数万人次的技术培训，培育推广水稻良种，提高了产量，极大推动了当地农业发展。

谈到两国各领域合作时，萨尼亚说，几比和中国保持合作、友好和兄弟般的关系，中国一直在基础设施建设、卫生、农业等领域援助几比，中国还为几比人力资源、医学、农业、通信技术等领域的培训提供帮助。“对此，几比人民心怀感激。”

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