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“2022国际青少年绘画作品展”在巴黎举行

2022年10月26日13:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎10月26日电（记者刘玲玲）由联合国教科文组织直属协会（UCA）和法中文化艺术交流中心联合主办的“2022国际青少年绘画作品展”近日在法国巴黎举行。本届作品展主题为“和平与未来-中国符号”，来自24个国家和地区的47幅青少年作品参展。

展览现场还展出了由“中华思想文化术语传播工程”秘书处和外研社主办的“中华思想文化术语”大赛中的优秀作品，近40件中国青少年绘画作品和才艺视频作品向现场观众介绍中华文明、呈现中国特色。联合国教科文组织直属协会（UCA）会长玛赫达、法中文化艺术交流中心主席佟爱明、中国驻联合国教科文组织中国常驻团副代表王盈、法国美术家协会前主席雷米·艾融以及多位国家常驻联合国教科文组织的代表和官员参观了展览。

展览特邀法国当代画家、法国艺术科学文化学会名誉主席维尔梅尔参展。她在接受采访时表示，儿童的想象力与创造力对人类未来是十分重要的，孩子们在作品中表达的对和平和未来的美好意愿令人十分感动，展览为孩子们搭建了一个文化艺术交流平台。

佟爱明表示，法国艺术科学文化学会不久前授予自己法国艺术科学文化学会荣誉奖章，是对自己在促进法中民间文化交流所作努力的肯定，希望此次艺术展能继续发挥桥梁作用，为孩子们搭建起连接世界的通道，同时也透过艺术这扇窗让世界更好地认识和了解当代中国青少年的风采。

展览期间，主办单位还邀请参展青少年到现场同观众进行交流，一起观看中国儿童才艺视频，并向在巴黎的参展青少年颁发了参展证书。

(责编：刘叶婷、常红)

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