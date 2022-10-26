不久前，世界知名制造商德国弗兰德集团在中国天津的公司——弗兰德传动宣布，继2021年第9次增资超过4亿元后，将再投入资金3亿元增资扩建，实现其产线结构升级。新投资项目总面积约9500平方米，建成后将为客户提供与工业和风电齿轮箱配套的核心零部件产品。自1996年投资1000万美元在中国设立独资企业至今，这家成立于1899年的德国企业已经在天津完成十次增资。

在中国发展二十多年来，弗兰德传动的员工规模已由几十人扩大到几千人。在新能源装备制造领域，弗兰德也带动了一批配套产业在天津迅速集聚。

截至2021年底，全球累计风电装机总量837吉瓦，中国位居第一，装机总量达338.31吉瓦。实现碳达峰碳中和是中国高质量发展的内在要求，也是中国对国际社会的庄严承诺。对于弗兰德传动而言，这与企业的发展方向不谋而合。

近年来，中国的产业结构升级和创新资源集聚推动弗兰德传动拓展业务范围，从制造型企业向研发制造型企业转型。现在，企业每天有30多名工程师与德国同事共同在线开发一款全球工业平台。

中国对外开放力度持续加大，开放领域逐渐增多，鼓励外商投资范围扩大，重大项目加快落地，一系列政策举措为外资企业在华发展提供了更广阔空间，对外资吸引力持续增强。在天津北辰科技园区，弗兰德传动甚至有专属“外企管家”，为其提供便利的产业配套和生活环境。在中国工作、生活了数年后，弗兰德传动风电齿轮箱事业部总经理思博喝咖啡的习惯也渐渐地改成了喝茶，面对未来，他有了长远的计划。

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新华社天津分社

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