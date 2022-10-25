新华社耶路撒冷10月24日电 通讯：感受长征精神——以色列八旬老人举办“重走长征路”摄影展

新华社记者王卓伦 张天朗

大渡河、泸定桥、金沙江……这些中国人耳熟能详的红军长征途中的地名，出现在以色列一场个人摄影展上。

摄影展的照片展现了八旬以色列老人大卫·本-乌齐尔对中国革命历史的敬意。2005年，在他专程赴中国走访长征路沿线时，中国友人给他起了个地道中文名——武大伟。

本月24日，武大伟在特拉维夫中国文化中心举办了“重走长征路”个人摄影展。很多以色列民众前来观展，他们通过一幅幅生动的摄影作品，共同品读长征这一壮丽史诗。

中国驻以色列大使蔡润在现场致辞中表示，希望此次摄影展能够加深以色列民众对中国历史、文化和发展状况的了解，进一步理解中国共产党如何筚路蓝缕、取得胜利。

武大伟出生于1935年，自年少起便对遥远而神秘的东方大国充满好奇。在熟读美国记者埃德加·斯诺的《红星照耀中国》，并偶然看到了有关长征的影像资料后，这位长大后成为一名伞兵指挥官的以色列人深受触动。他想：究竟是怎样一种精神支撑中国红军跨越重重险阻，蹚出一条披荆斩棘之路？

亲自去长征路上寻找答案，成为萦绕武大伟心头多年的愿望。2005年，这一梦想终于成真。他在中国友人陪同下，从江西于都出发，到陕西吴起结束，耗时近5个月。其中，步行距离超过1000公里。

如今，耄耋之年的武大伟精神矍铄，对长征的标志性事件如数家珍。他的镜头中，不仅有见证红军官兵艰苦跋涉、浴血奋战的草鞋，还有遵义会议会址以及沿途的风土人情、民俗文化等。

武大伟在活动现场发表演讲，向观众娓娓讲述那些鲜活的长征记忆。

“比如过雪山的时候，红军要翻越好几个山头，突降的暴雪让他们看不清前路，不得不摸索前进、跋涉很久……”“大家看这片草地，实际上是险境重重的沼泽，不少战士都牺牲了，是顽强的意志让其他人撑了过来。”武大伟指着长征路线图说。

以色列观众尤利娅·米特说：“我一直都知道长征的故事，毫无疑问这些照片提供了更多直观视角，它们构筑起文化交流的桥梁，帮助我丰富了对中国的理解。”

很多年过去了，长征路上的景象今非昔比。除了亲身体会漫漫长征路之艰难，武大伟一路上还看到一个充满活力的中国。在与当地百姓聊长征、唠家常的过程中，武大伟感觉到长征精神绵延不绝，照亮后人的奋进之路，成为中华民族精神谱系的宝贵财富。

“很多事情都已发生改变，不变的是卓越的领导力在一支队伍中的作用。一旦设定好目标，就要克服困难，团结协作，一往无前。”武大伟说。

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