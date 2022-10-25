柯蒂斯·阿特金斯是加拿大资深媒体人，长期关注中国的发展。他表示，过去十年，中国完成了史无前例的脱贫攻坚，此次中共二十大擘画了中国未来发展蓝图。中国对自身发展道路的探索，体现了自信和政策延续性，也为世界带来了新的经验。

阿特金斯认为，过去十年，中国消除了绝对贫困，接下来的目标是共同富裕，中国的发展道路值得很多国家学习借鉴。

加拿大资深媒体人 柯蒂斯·阿特金斯：消除绝对贫困是史无前例的，不仅是在中国历史上，在世界历史上也是如此。很多发展中国家将目光投向中国，中国是如何消除贫困的，中国是如何实现这一目标的？还有很多国家有兴趣加入“一带一路”倡议，我认为他们希望从中国所做的事情中学习，并了解与他们相关的一部分。

阿特金斯认为，中国的发展战略具有很强的延续性。

加拿大资深媒体人 柯蒂斯·阿特金斯：中国曾说的要在改革开放进程中所做的事情，从1978年一路走来到现在很多都实现了。西方媒体的一些批评家喜欢说中国发展存在波折，但实际上是有很强的延续性，着眼于共同富裕，消除贫困，坚持社会主义发展道路。所以我认为这次二十大确实显示，当中国共产党确定方案时会一直坚定不移。

古巴国际问题专家：中共二十大对中国对世界都具重要意义

古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多在接受总台记者采访时表示，中共二十大展示了中国的发展战略，中国发展到今天，中国共产党功不可没。

古巴国际政治研究中心中国问题专家 爱德华多·雷加拉多：中共二十大是非常重要的会议，大会展示了中国的发展战略。我们应该认识到中国共产党是伟大的建筑师，中国发展到今天，中国共产党功不可没。中国正走在实现中华民族伟大复兴的道路上，正在实现全面建设社会主义现代化国家的梦想。

爱德华多·雷加拉多说，从国际层面看，中共二十大也具有重要意义。

古巴国际政治研究中心中国问题专家 爱德华多·雷加拉多：中国在世界经济和政治上占有重要地位，所以二十大的成果除了直接影响中国，也会对世界的经济政治产生重要影响。如果中国的经济取得振兴，世界的经济也会因此受益，因为这都会体现在与中国相关的经贸、投资和国际合作中。如果中国在国际政治舞台上更加活跃，世界政治也会因此更加稳定，所以全世界都在关注中共二十大。

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