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中国新征程 世界新机遇丨多国人士：中国为全球治理贡献力量

2022年10月25日16:43 | 来源：央视新闻客户端
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　　多国人士表示，中国共产党二十大报告指出，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。期待中国继续为全球治理贡献智慧和力量。

　　印度媒体评论员 库尔卡尼：习近平主席强调，中国永远不称霸，永远不搞扩张，中国希望促进世界和平与发展，与世界各国建立伙伴关系，还提出全球安全倡议和全球发展倡议。所以我相信中国在习近平主席的领导下，将朝着稳定和正确的方向继续前进。

　　中意“一带一路”促进会会长 弗朗切斯科·马林焦：中国共产党向国际社会、向各国民众发出了强有力的信号，那就是呼吁和平，加强国际合作，这些价值观将推动人类和平与发展。

　　法国参议院副议长 皮埃尔·洛朗：我密切关注着中国在二十大讨论的全球发展倡议、全球安全倡议。我认为欧洲人，包括法国人也应当关注这些倡议，这样才能探讨建立新的、更加公正的世界秩序。这个新的世界秩序将能够解决人类面临的重大问题。

　　美国作家 萨拉·弗朗德斯：中国正在给全世界一个不同的选择，这是一个很大的变革，中国说贸易应该达到双赢，而不是有赢有输。所以我们在“一带一路”倡议中看到了一个庞大的基础设施发展计划。这是前所未有的，真正把各国的铁路、海运交通勾连起来，促进交流。

(责编：贾文婷、燕勐)

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