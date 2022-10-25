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专访：国际电信联盟期待与中国进一步加强合作——访国际电信联盟秘书长赵厚麟

2022年10月25日16:18 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦10月25日电 专访：国际电信联盟期待与中国进一步加强合作——访国际电信联盟秘书长赵厚麟

　　新华社记者陈俊侠

　　“中国过去十年在脱贫、科技等领域取得一系列历史性成就，给世界留下深刻印象，国际电信联盟（国际电联）期待与中国进一步加强合作。”国际电联秘书长赵厚麟日前在日内瓦接受中国媒体联合采访时表示。

　　赵厚麟说，中国近年来在科技创新方面取得举世瞩目的成就，包括月球采样返回、火星探测、量子通信等，已成为创新型大国。他说，国际电联与中国在深空探测、量子通信、芯片安全等科技创新领域存在广泛的合作空间和前景。

　　“新技术若想在全球市场上得到应用，大多离不开无线电通信技术的支持。国际电信联盟作为全球无线电技术协调和管理的权威机构，希望与中方在这方面加强合作。”他说。

　　赵厚麟表示，国际电联与中国长期保持合作关系。一直以来，特别是最近十年间，中国向国际电联提供了很多先进的技术方案，贡献了中国智慧。在刚刚结束的国际电联2022年全权代表大会上，中国连任国际电联理事国，中国专家顺利当选无线电规则委员会委员，这充分证明国际电联对中国贡献的认可。他说，国际电联已与中国签署有关“一带一路”的合作协议，也收获了具体成果。

　　他指出，疫情、地区冲突和经济不确定性为当今世界带来挑战，在这样一个历史时刻，各方都希望能够听到来自中国的声音和建议。中国共产党第二十次全国代表大会为中国擘画蓝图，也为全球发展提出了中国方案。

　　赵厚麟说，中国正努力建设中国式现代化，并践行中国特色大国外交，推动构建人类命运共同体。他注意到，二十大报告强调，中国提出了全球发展倡议、全球安全倡议，愿同国际社会一道努力落实，“这受到媒体的广泛关注和人们的广泛赞扬”。

　　他说，中国强调要稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，这将为中国进一步发展打下坚实基础，也将为构建人类命运共同体和建设持久和平、共同繁荣的世界作出贡献。

　　赵厚麟表示，他热切希望国际电联加强与中方的合作，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

(责编：贾文婷、燕勐)

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