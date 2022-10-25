“经过全党全国各族人民共同努力，我们如期全面建成小康社会、实现了第一个百年奋斗目标。现在，我们正意气风发迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”

中共中央总书记习近平在二十届中共中央政治局常委同中外记者见面时发表的重要讲话在国际社会引发热烈反响。

蓝图已经绘就，号角已经吹响，世界的目光聚焦中国。国际社会普遍认为，习近平总书记的讲话再次强调要以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，相信中国共产党必将团结带领中国人民不断谱写新时代中国特色社会主义新篇章，以自身发展为世界创造更多机遇。

意气风发迈上新征程

习近平总书记同中外记者见面时强调，新征程上，我们要始终保持昂扬奋进的精神状态。我们要埋头苦干、担当作为，以更加强烈的历史主动精神推进马克思主义中国化时代化，不断谱写新时代中国特色社会主义新篇章，奋力实现中华民族伟大复兴的中国梦。

依靠人民创造新的历史伟业

习近平总书记指出，新征程上，我们要始终坚持一切为了人民、一切依靠人民。

在自我革命中不断焕发蓬勃生机

习近平总书记强调，新征程上，我们要始终推进党的自我革命。面对新征程上的新挑战新考验，我们必须高度警省，永远保持赶考的清醒和谨慎，驰而不息推进全面从严治党，使百年大党在自我革命中不断焕发蓬勃生机，始终成为中国人民最可靠、最坚强的主心骨。

携手创造世界的美好未来

习近平总书记指出，新征程上，我们要始终弘扬全人类共同价值。当今世界面临前所未有的挑战。我们历来主张，人类的前途命运应该由世界各国人民来把握和决定。只要共行天下大道，各国就能够和睦相处、合作共赢，携手创造世界的美好未来。我们将同各国人民一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，维护世界和平、促进世界发展，持续推动构建人类命运共同体。

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