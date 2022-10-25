国际在线专稿：10月22日上午，中国共产党第二十次全国代表大会胜利闭幕。国际社会对中国共产党领导人民取得的伟大成就给予高度评价，对中国未来发展持乐观预期。有外媒发文称，未来中国将在国际舞台上扮演更加积极的角色。

巴拿马《星报》文章截图

巴拿马《星报》10月16日刊发了巴拿马知名国际问题专家胡里奥·姚的署名文章，文章指出，在中国共产党的领导下，中国取得了举世瞩目的非凡成就。

文章称，无论是在国内治理方面，还是对于国际社会而言，中国共产党都积极有为。中国对国际法的尊重堪称世界典范，同时中国奉行独立自主和平外交政策，使得人类社会实现共同繁荣和安全的目标成为可能。

作者认为，中国共产党在脱贫攻坚，城乡协调发展以及反腐等问题上都有着卓越表现。文章援引常驻中国的西班牙记者拉斐尔·波赫的观点称，如果以满足人民需求来衡量政府治理能力的话，那么中国政府无疑是世界上最好的政府。中国政府积极作为，对腐败大力惩治，对协调发展长远规划，并对人口政策适时调整，积极统筹城乡区域协调发展。

俄罗斯卫星通讯社10月19日发文称，“俄罗斯共产党人”党高度评价中共二十大。报道指出，“俄罗斯共产党人”党主席谢尔盖·马林科维奇称：“我们每天都讨论中共二十大相关进程，仔细分析中国及世界媒体的报道。”他表示，中共二十大表明中国共产党将继续制定具有突破性的战略目标。

报道称，马林科维奇称赞这个（党员人数超过）9600万人的马克思主义政党为维护世界局势的稳定发挥了重要作用。

俄罗斯《专家》周刊报道截图

俄罗斯《专家》周刊网站19日发表文章指出，中共二十大对俄罗斯及俄中关系发展都具有重要意义。报道称，中共二十大明确中国将延续当前的经济和外交政策，并根据不断变化的国际形势进行调整，这意味着俄中两国将继续保持高水平合作。

俄罗斯塔斯社报道截图

俄罗斯塔斯社10月20日报道称，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃称，中共二十大旨在为中国未来五年党和国家建设指明方向。令人欣喜的是，中国在国家建设和社会经济发展上取得了显著成效，在国际社会中的声望稳步上升。扎哈罗娃表示，俄罗斯愿一如既往地继续加强同中国的政治、经济、人文等全面合作，在国际舞台上加强协作。

南非《独立报》10月23日发表评论文章称，在习近平的领导下，在实现中华民族伟大复兴的目标推动下，中国将会在国际舞台上扮演更加积极的角色。文章指出，在追逐中国梦的过程中，发展中国家或地区如非洲将成为中国的重要盟友。

土耳其《每日晨报》报道截图

土耳其《每日晨报》10月24日发表署名文章，土耳其著名经济学家克雷姆·阿尔金（Kerem Alkin）对中共二十大和二十大报告作出解读。阿尔金认为，在下一阶段，中国将会更多关注“消除不平等”“反腐”等领域，并优化人口发展战略。文章指出，国际秩序正在发生改变，世界逐渐走向“多极化”，在此背景下，中国将加强与欧洲、非洲等的合作。

同日，美国《外交政策》杂志网站新闻直播栏目也对中共二十大进行了评论报道，表示中共二十大为中国未来的经济、政治、外交等发展擘画蓝图。毫无疑问，中共二十大是2022年全世界非常重要的一次会议。（马嘉欣 黄蓉 王鲁平）

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