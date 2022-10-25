国际人士指出，中国共产党第二十次全国代表大会，将进一步推进和拓展中国式现代化，为维护世界和平、促进共同发展贡献力量。

菲律宾前总统 阿罗约：我要向习近平主席表示祝贺，向中共二十大表示祝贺，习主席清晰地指明，在新征程上，中国共产党将带领中国人民，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，中国对世界有不可或缺的影响力，中国的发展目标为其他国家提供重要参考。

意大利中意“一带一路”促进会会长 马林焦：中国共产党不断进行自我革命，坚持以人民为中心，致力于让全体人民都拥有更美好的生活，中国式现代化既有量的发展，更有质的飞跃，中共二十大强调了要推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。

国际人士指出，中国致力于以自身发展为世界创造更多机遇，不断以实际行动作出表率。

柬埔寨人民党中央外委会第一副主席 索斯亚拉：中共二十大是一次非常重要的大会，尽管国际形势复杂，中国这艘巨轮仍旧行驶平稳，我看到中国共产党正领导中国人民，朝着中国式现代化奋进，而这样的现代化是尊重和平与民主的，是注重与其他国家和政党对话与合作的，我非常支持习主席提出的“一带一路”倡议，全球发展倡议，全球安全倡议，这是对全球发展都非常有益的倡议。

席勒研究所加拿大分部专家 罗伯特·赫克斯：习近平主席指出，要维护世界和平，促进世界发展，自2013年“一带一路”倡议提出以来，许多发展中国家看到了摆脱贫困的希望，贫困是对人权最严重的侵犯之一，中国对保护人权的贡献比其他国家更大，中国的发展也为其他国家提供了机遇。

（总台记者 黄铮铮 李耀洋 孔思琦 张颖哲）

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