新华社巴黎10月24日电 通讯：展示中国青年工匠技艺的世界舞台——2022年世界技能大赛特别赛法国赛区侧记

新华社记者徐永春

金秋十月，法国波尔多北郊的展览园区内，2022年世界技能大赛特别赛法国赛区赛事19日至22日在此举办。该赛区共设移动机器人（双人）、CAD机械设计、数字建造、健康和社会照护、抹灰与隔墙系统5个比赛项目。中国代表团6名青年选手参赛，最终斩获两金两铜。

19日上午，在宽敞明亮的比赛大厅内，5个项目同时开赛。既不同于正襟危坐的学科竞赛，也不同于激情迸发的体育赛事，技能大赛的每个项目都与日常生活息息相关，部分项目的赛区让观众仿佛置身于熟悉的生活场景。

健康和社会照护比赛现场布置成模拟医院病房的小隔间，里面不仅有病床、桌椅、健康监测仪等，还有扮演“病人”的工作人员，连墙上挂饰、绿植摆件等细节都非常逼真。这个项目比赛为期4天，选手需完成医院、日间照护中心、长期照护中心、家庭4个模块10个案例“病人”的实践照护任务，以及书写照护计划、绘制健康海报等。

来自上海健康医学院护理与健康管理学院的教师吴怡欣参加该项比赛。她说，中国选手具有钻研细节、刻苦精神、精益求精的优势，但也面临语言交流和照护文化差异等挑战。为此，她在比赛中积极倾听和交流，增强临场应变能力。

与此同时，在大厅另一侧，来自浙江建设技师学院的学生马宏达正忙碌地进行抹灰与隔墙系统项目比赛。他时而翻阅图纸，时而切割石膏板，然后又迅速起身固定轻钢龙骨，动作娴熟利落。

据了解，抹灰与隔墙系统项目内容为运用轻钢龙骨和不同功能的石膏板搭建轻质隔墙系统，在墙体内部加入隔音棉等材料增加墙体功能，并装饰墙面。最精彩的是最后一个比赛模块，选手运用石膏技术在一面空白墙面上自由创作，展示技艺的同时也把独特的美学展现给观众。

马宏达说，比赛难点在于选手必须在3小时内完成读图、分析试题、设计方案和编写工序。“整个比赛工艺复杂、工序繁琐。一名优秀选手需要掌握所有的工艺工法，并且在每一个环节都稳定发挥、做到极致才有望获得金牌。”

移动机器人项目同样与日常生活密切相关。选手需根据主办方提供的官方套件，现场组装、调试、编程，然后模拟医院场景，使机器人独立完成“药物”“轮床”的运送和回收工作。模拟医院场景是按比例缩小的“隔间”和“通道”，“药物”和“轮床”分别为正方块和车模型。由于场地空间和物品尺寸都非常“迷你”，这对机器人移动和机器臂抓取的精度提出了极高要求。

经过4天激烈比拼，毕业于河南漯河技师学院电气工程系的侯坤鹏和唐高远在移动机器人项目比赛中获得金牌。马宏达在抹灰与隔墙系统项目中夺冠，为中国队在该项目实现金牌“零”的突破。参加健康和社会照护、CAD机械设计项目的中国选手吴怡欣和郑旭升摘得2枚铜牌。

马宏达在夺冠后接受记者采访时表示，说起抹灰与隔墙，一些人会觉得这个“土”，难登大雅之堂。但是自身经历证明，“三百六十行，行行出状元”。“我国是科技强国，也是制造业大国。国家发展既需要顶尖科技人才，也离不开一代代工匠的辛勤付出。作为青年工匠，我要传承‘老手艺人’的衣钵，把技能学精学透，用所学所能助力国家发展。”

选手唐高远的“逆袭”经历引人关注。入读河南漯河技师学院前，他曾在高中二年级时辍学打工。后来在校就读期间，唐高远展现了在移动机器人项目上的才能，先后在该项目省级、国家级比赛中获奖，直至与搭档侯坤鹏代表中国参加本次比赛并斩获金牌，在世界级舞台实现人生梦想。

侯坤鹏和唐高远接受采访时表示，世界技能大赛凸显了务实肯干、坚持不懈、精雕细琢的工匠精神。回国后，他们将脚踏实地，技能报国，通过努力奋斗构筑美好未来。

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