新华社伦敦10月24日电 专访：创新体系为中国发展注入新动力——访英国牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚

新华社记者杨海若 黄泽民

英国牛津大学技术与管理发展研究中心主任、英国社会科学院院士傅晓岚日前接受新华社记者专访时表示，开放的国家创新体系使中国走出了有特色的创新之路，为过去十年中国经济发展注入了新动力，也为其他国家树立了榜样。

“中国的创新发展道路可以称之为‘开放的国家创新体系’，”傅晓岚说，“这个创新体系拥有政府和市场两个驱动器，同时主动融入世界创新体系，利用国内和国际两个市场、资源和知识储备，成为具有中国特色的‘双驱动、双市场、双资源’的创新体系。”

由傅晓岚、悉尼科技大学教授布鲁斯·麦克恩以及清华大学技术创新研究中心主任陈劲主编的新书《牛津中国创新手册》今年7月发布。该书汇集全球60多位专家学者关于中国创新发展的观点和见解，探讨中国成为创新领导者的能力和战略。

傅晓岚表示，最近十年中国创新发展的特点是自主创新投入和能力大为提升，同时伴随主动、非传统的创新国际化，例如研发的国际合作、创新“走出去”的海外研发中心建设、高技能创新人才的国际流动。这期间产生了一些具有中国特色的创新方式，如节约型创新模式。她说：“节约型创新不仅降低了产品成本，让更多中低收入家庭享受到创新的产品和服务，还节约了不必要的材料和投资，符合可持续发展理念。”

傅晓岚认为，中国创新发展的另一个特点是全球价值链驱动。“我们看到不但有中国公司加入原有的全球价值链，从中学习和创新，而且一些中国跨国公司已经带动了全球价值链的创新。”

傅晓岚认为，过去十年，中国在很多创新行业和领域实现了突破，比如数字创新使中国数字经济位列全球第一方阵。同时，中国的人工智能、航天技术、深海探索和新能源科技都取得了令人瞩目的成就，为中国经济发展注入新动力。

谈到最近十年中国创新升级的原因时，傅晓岚认为，首先是中国在不断演化和发展中寻找适合自己的创新模式。“中国政府部门不断出台和完善科技创新政策，推动创新体制改革，鼓励不同创新模式的尝试和发展。”

其次，中国创新意识深入人心。她说：“随着中国经济和世界科技的不断发展以及国际环境的变化，从政府、企业到民众，对创新重要性的认识已经深入人心。”

第三个原因是创新条件的大幅改善。傅晓岚说，中国研发投入持续增加，创新生态系统在最近十年有了长足发展。

此外，傅晓岚认为，中国“开放的国家创新体系”也给其他国家树立了榜样。“中国‘双驱动、双市场、双资源’的创新模式，使得各种市场主体，无论国有、民营、外资都可以发挥作用，这对发展中国家很有借鉴意义。”

展望未来，傅晓岚认为，创新需要时间和耐心，但中国已经走在正确的创新道路上。世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国排名已升至第12位。“沿着目前的道路继续前进，不断改进和完善创新环境和机制，中国一定能成为创新强国。”

(责编：贾文婷、燕勐)