□ 严 瑜

近日，美国白宫发布新版《国家安全战略》报告。这份据称受俄乌冲突影响而姗姗来迟的报告，将中国视作“全球秩序的最大挑战”，扬言美国必须在同中国的竞争中获胜。一股浓重的霸权味弥漫其中，美国根深蒂固的冷战思维与日益强烈的战略焦虑再次暴露无遗。

翻阅美国新版《国家安全战略》报告，不难发现，换汤不换药，拜登政府在对华战略竞争问题上的认知并未超越前任政府。而若要从中找出一点所谓的“新意”，那就是美国政府更加露骨地将矛头对准中国，不加掩饰地把中国定义为所谓“头号竞争对手”。

路透社引述美国前助理国务卿丹尼尔·拉塞尔的观点称，“与中国竞争（的内容）充斥在每一章节”，“如今的战略已经很明显转变成压倒性地强调与中国竞争”。有分析认为，在新版《国家安全战略》报告中，拜登政府将其一直以来的对华政策“系统化”：加大国内投资以提高经济和技术竞争力，更多地依赖美国的联盟网络限制中国。

拜登政府自上台以来，始终不遗余力地渲染大国竞争。在意识形态领域攻击污蔑中国，在科技领域限制中国发展，利用金融工具施压中国企业，加紧组建围堵中国的“反华小圈子”……种种行径，万变不离其宗，根本目的是在各领域与中国展开竞争，全方位遏制中国，从而维护其全球霸主地位。这种咄咄逼人的竞争态势背后，是美国一家独霸的强权逻辑，凸显出美国对华竞争的强烈焦虑感。

真如美国某些政客所言，中国强大会给美国乃至世界带来威胁吗？答案显然是否定的。事实表明，新中国成立以来，中国没有主动挑起过任何一场战争和冲突，没有侵占过别国一寸土地。中国坚持和平发展理念，积极维护全球战略稳定，坚定维护国际秩序，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者和热点问题的斡旋者，以实际行动为维护世界和平注入强大动力，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

丹尼尔·拉塞尔在谈及新版《国家安全战略》报告时指出，报告声称要建立最广泛的国家联盟以应对全球挑战，但如果没有中国合作，这将很难做到。然而，美国某些政客自顾自地陷入“受中国迫害”的妄想症中，疯狂臆测所谓“中国威胁”，无端炒作所谓“中国挑战”，不断将双边关系向竞争推移。

值得注意的是，新版《国家安全战略》报告在把中国定义为“最大的地缘政治挑战”的同时，又肯定“和平共存”的可能性，希望美国能以和平方式赢得对华战略竞争。然而，明眼人都能看清，美国所谓“和平共存”，就是持续推进对华“脱钩”、断供、加税，就是不断加大对华军事围堵，就是不厌其烦挑动其他国家和地区与中国对抗。

中美作为最大的发展中国家和发达国家，对维护世界和平与稳定、促进经济繁荣与发展肩负重大责任。中美两国合则两利，斗则两伤。美国若想真正保持自身的全球竞争力，就应收起早已过时的冷战思维，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，与中方相向而行，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。这才是利人利己的正道。

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