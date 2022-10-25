新华社德国慕尼黑10月24日电（记者朱晟）为期两周的第十届慕尼黑华语电影节24日在德国南部城市慕尼黑落下帷幕。慕尼黑市政府表示这一电影节已成为该市重要常驻文化活动，展示了中国电影体裁和题材的多元性和广泛性。

本届电影节由慕尼黑孔子学院主办，以线上线下相结合形式展映了《爱情神话》《雄狮少年》等24部优秀华语影片，并为当地电影爱好者提供文化讲座、座谈会，以及卡拉OK、城市探寻、筷子比赛等趣味文化活动。

慕尼黑孔子学院德方院长高芳芳在接受记者采访时说，今年适逢中德建交50周年，慕尼黑华语电影节展示了中德两国文化组织为促进双边友好合作所作的努力，在推进华语电影走向德国市场的同时，实现了艺术和文化层面的交流。

慕尼黑市政府和慕尼黑市立图书馆祝贺电影节成功举办，认为这一电影节展示了中国电影体裁和题材的多元性和广泛性，让观众能够从不同视角观察中国历史和当下。

作为一个非竞赛类影展，慕尼黑华语电影节立足中国文化的海外传播，旨在展现中国当代电影艺术发展，促进中德文化的交流互赏。

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