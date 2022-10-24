新华社法兰克福10月23日电 题：让世界进一步读懂中国——《习近平谈治国理政》第四卷中、英文版在法兰克福书展上展出

新华社记者

“要想真正了解中国的发展，每个人都应该读一读这部著作。”得知《习近平谈治国理政》第四卷中、英文版在今年的第74届德国法兰克福书展上展出，研究《习近平谈治国理政》多年的德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克再次向记者表达了他对这部著作的推崇。

18日拉开帷幕的法兰克福书展，是全球规模最大的出版行业展会。各方人士到国际展馆的中国展区，最先注意的就是摆在最显眼区域的多语种版本《习近平谈治国理政》。

2014年10月，《习近平谈治国理政》多语种图书在法兰克福书展上举行首发式。今年，《习近平谈治国理政》第四卷中、英文版在法兰克福书展上展出，为渴望了解和感知中国共产党执政理念的读者再次带来一把“金钥匙”。

读懂新时代中国的发展之道

在各方人士眼中，《习近平谈治国理政》为国际社会了解中国、读懂中国打开了重要的思想之窗。

德国席勒研究所研究员斯蒂凡·奥森科普告诉记者，深入阅读《习近平谈治国理政》可以对中国特色社会主义、中华民族伟大复兴、中国的经济模式和科技创新理念等有真正的了解。

“我认为，习近平治国理政的理念可以成为每位研究中国的专家学者和对中国感兴趣的读者的知识来源。”奥森科普说，如果想读懂中国，《习近平谈治国理政》必不可少。

如今，《习近平谈治国理政》已出版4卷、37个语种版本，先后在32个国家举办39场线下与线上宣介推广活动，发行覆盖全球170多个国家和地区，受到美国前国务卿基辛格、德国前总理施罗德、法国前总理拉法兰等众多国际政要、专家学者好评。

施罗德当年在首发式上说：“《习近平谈治国理政》能帮助我们理解中国政治。书中提出中华民族伟大复兴梦想的实现以及一个开放、稳定和富裕的中国，符合欧洲利益。”

读懂以人民为中心、胸怀天下的中国共产党

恰普克说，《习近平谈治国理政》阐释了中国如何战胜绝对贫困、推动共建“一带一路”，人们可以从中读懂中国共产党以人民为中心、胸怀天下的执政理念。

德国黑森州欧洲及国际事务司前司长、中国问题专家博喜文说，《习近平谈治国理政》涉及领域广泛，涵盖中国政治、经济、社会发展各方面。

其中令他印象深刻的是书中如下两个领域的内容：第一是“绿水青山就是金山银山”，体现了中国对生态文明的重视；第二是坚持以人民为中心的发展思想，书中用实例证明中国共产党始终把人民立场作为根本政治立场。

“中国共产党执政是脚踏实地服务人民。”博喜文说，许多中共党员的事迹表明，他们是在为中国广大民众谋幸福，促进人民生活质量提升和社会发展进步。

读懂应对挑战的中国答案

本届书展主办方希望参展商聚焦“翻译”这一主题，让图书成为促进跨国界相互理解的载体，在充满挑战的世界局势中从其他国家和语言中拓展新的视角。

今年在法兰克福书展展出的还有《之江新语》《摆脱贫困》《习近平谈“一带一路”》《习近平讲故事》等多语种版本著作。这些著作既可以让海外读者直观阅读、了解中国的发展成就，同时也能为他国提供灵感，思考这些著作中阐述的新观点。

在中国展台，北京出版集团、上海世纪出版集团等出版机构迎来络绎不绝的参观者；在书展线上平台“阅读中国”专页，上百种精品图书汇集于此，全面展现中国过去十年取得的发展成就。

西班牙CG咨询集团总裁诺韦尔托·卡拉夫罗来到中国展台，首先翻阅的书籍就是《习近平谈治国理政》第四卷英文版。他告诉记者，去年他读完了这套书的前三卷，现在终于看到第四卷，他很欣喜。他说，希望能有更多国家参考中国减贫实践与经验，为本国脱贫带来积极启发。“我期待中国为全球发展作出更大贡献，促进和平与发展。”

席勒研究所创始人兼主席黑尔佳·策普·拉鲁什认为，世界上没有哪一个国家能像中国一样在这么短的时间内实现数亿人脱贫，各国读者通过这些著作可以透彻了解中国经验，他们将会了解，走在正确的发展道路上，就会拥有经济腾飞和社会和谐稳定的未来。

恰普克表示，在中国共产党的领导下，中国近年来实现了快速发展。外界关注中国在新的形势下如何解决新问题、克服新挑战。“在这些著作中，人们可以找到答案。来自中国的方案值得世界更多聆听。”

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