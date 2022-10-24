新华社巴黎10月23日电（记者徐永春）2022年世界技能大赛特别赛法国赛区的比赛23日落下帷幕。中国代表团在移动机器人（双人）、抹灰与隔墙系统两项比赛中斩获金牌，在健康和社会照护、CAD机械设计项目中收获铜牌。

法国赛区比赛19日至22日在西南部城市波尔多举行，该赛区共设移动机器人（双人）、CAD机械设计、数字建造、健康和社会照护、抹灰与隔墙系统5个比赛项目。

经过4天激烈比拼，毕业于河南漯河技师学院电气工程系的侯坤鹏和唐高远在移动机器人项目比赛中拔得头筹。这是中国选手继上届技能大赛获得该项目金牌后再度夺冠。浙江建设技师学院学生马宏达在抹灰与隔墙系统项目中夺冠，为中国队在该项目实现金牌“零”的突破。参加健康和社会照护、CAD机械设计项目的中国选手吴怡欣和郑旭升表现不俗，摘得2枚铜牌。

马宏达在夺金后接受新华社记者采访时说，世界技能大赛提供了了解各行各业的窗口，展示了青年技能人才通过技能改变世界的匠心和创造力。“我有幸能在技能学习道路上学有所成、学以致用，找到实现人生价值的方向。”

侯坤鹏和唐高远表示，世界技能大赛凸显了务实肯干、坚持不懈、精雕细琢的工匠精神。当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台广阔，实现梦想的前景光明。回国后，自己将脚踏实地，技能报国，通过努力奋斗构筑美好未来。

世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。2022年世界技能大赛特别赛9月至11月在15个国家分散举办，比赛项目共62个，中国代表团参加其中34个项目的比赛。

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