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中国新征程 世界新机遇丨多国人士：期待与中国进行共赢合作

2022年10月24日15:31 | 来源：央视新闻客户端
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　　中共二十大受到国际社会持续高度关注。多国人士表示，此次大会让世界看到了中国的发展成就，相信在中国共产党的领导下，中国将为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界作出新的贡献。

　　美中贸易全国委员会通讯主任 道格·巴里：过去十年，中国的经济发展是最显著的成就之一，中国的一些运输系统、大型物流系统、基础设施是世界级的，中国因此成为消费品的主要出口国，而且中国为很多人提供了更好的教育，医疗保健也得到了改善。取得了如此大的进步是一项了不起的成就。

　　美国华盛顿州参议员 杰夫·威尔逊：我要向中国人民祝贺中共二十大取得圆满成功，世界各国都在期待与中国进行积极共赢的合作交流。

　　塞浦路斯劳动人民进步党政治局委员 经济书记 约奥努：中国共产党第二十次全国代表大会是一次具有历史意义的会议，这次会议也向国际社会发出了令人振奋的信息。毫无疑问，会议的决定将直接影响中国人民的生活，人民生活水平将获得显著提高。

　　委内瑞拉全国代表大会委中议会友好小组秘书长 塔拉松：无论遇到什么挑战，中国改革的步伐从未停止，中国提出的“一带一路”倡议，如今已经成为规模最大的国际合作平台，世界上大多数国家都已经加入了这一倡议，这一倡议不仅关乎经济和贸易发展，也为全球治理方案提供了新的可能性。

(责编：贾文婷、燕勐)

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