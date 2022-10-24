连日来，多国政府官员和政界人士高度关注中共二十大。他们纷纷表示，中国为解决全球问题提供了重要方案、为推动全球发展贡献了重要力量。

马尔代夫总统 萨利赫：我以马尔代夫政府和人民的名义向中华人民共和国主席习近平，向中国政府和友好的中国人民，表达最热烈的祝贺和诚挚祝福。我还要借此机会向习近平主席和今天（10月22日）上午在北京胜利闭幕的中国共产党第二十次全国代表大会，表达最美好的祝福。我希望这次大会的成果能够继续引领中国人民取得更大的进步。

希腊前外长 乔治·卡特鲁加洛斯：中国共产党第二十次全国代表大会，在国际社会和中国国内都是一件大事。中国重申十八大以来的主张，坚持真正的多边主义，同各国发展友好关系，坚定维护以联合国为核心的国际体系。在一个单边行动盛行，国际和平遭受多方威胁的时期，这是非常重要的。其次，大会提出中国不仅要建设成为一个富强民主的国家，而且要和谐文明发展。让我印象深刻的是，“美丽”也被列入目标之内。

老挝人民革命党中联部部长通沙万·丰威汉表示，令他印象最深刻的还是中国共产党以人民为中心的发展思想。

老挝人民革命党中联部部长 通沙万·丰威汉：我注意到以人民为中心的发展思想，这一思想是中国共产党过去一段时间成功的关键。

通沙万·丰威汉还对习近平主席提出的全球安全倡议印象深刻，他说，这反映了世界各国人民对安全的普遍诉求。

老挝人民革命党中联部部长 通沙万·丰威汉：全球安全倡议顺应了世界发展趋势，因为每个国家都需要安全，需要和平。这个理念也符合老挝人民革命党以和平、发展、合作为先的理念。有了安全才有发展，安全是发展的基础。习近平主席提出的多项倡议符合发展的要求和时代的发展趋势，是世界各国的共同期望。

泰国财政部长阿空接受采访时表示，中共二十大提到的“一带一路”倡议对泰国有着深远影响。

泰国财政部长 阿空：二十大特别提到了“一带一路”倡议，泰国在这个倡议下和中国政府有着密切的合作，泰国作为一个东盟国家，和中国的连接是非常重要的。中泰正在稳步推进高速铁路的合作，连接泰国曼谷、老挝首都万象和中国昆明的铁路就正在建设中。我们和中国的关系源远流长，参与“一带一路”倡议可以帮助泰国使用更低成本的物流服务，将货物送到中国和其他国家。

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