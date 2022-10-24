习近平总书记在党的二十大报告中指出，大自然是人类赖以生存发展的基本条件。尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。

党的十八大以来，绿水青山就是金山银山的理念成为中国共产党和中国全社会的共识与行动。在续写经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹的同时，中国坚定不移走生态优先、绿色发展之路，用实际行动描绘人与自然和谐共生的美丽画卷，受到国际社会的广泛关注和赞誉。

“展现出立志于为所有人创造更美好世界的思考”

开门见山，竹林环抱。在“两山”理念诞生地浙江安吉，来自韩国的崔承夏已经经营木制品生意多年，见证了这座山城的绿色发展。中共二十大报告提出，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。崔承夏说，在自己居住的安吉上墅乡，以前有一些造纸企业、水泥建材企业和矿山，对生态环境有一些破坏。“如今，绿色环保型企业逐渐成为当地经济发展的主力。相信未来这里的绿色经济会发展得越来越好。”

从重庆市区出发，驱车约6个小时进入巫溪县。这个地处秦巴山区腹地的县城，拥有西南地区最大的马铃薯脱毒种薯繁育中心，来自比利时埃诺省农业与农业工程中心的马铃薯晚疫病防治专家塞尔内尔曾在这里工作。“我第一次到巫溪时，那里还是中国典型的偏远地区。现在，当地已经发展成为著名的‘绿色生态马铃薯之乡’和生态旅游胜地。”巫溪在走出生态困境、实现经济发展的同时，留住了生态之美，令塞尔内尔惊叹不已。

10年间，中国生态底色不断擦亮：祁连山经历“史上最严”整改，实现由“黑”到“绿”的底色之变；鄱阳湖水域江豚由2017年的457头增至2021年的700余头；全国森林覆盖率和森林蓄积量连续保持“双增长”……葡萄牙新丝路协进会主席费尔南达·依列乌认为，中国大力推进绿色发展，重视生态文明建设，为改善生态环境做出了许多有益探索。

中共二十大报告提出，提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治。在中国生活了20余年的乌拉圭作家罗维塔对此深有体会。“首都钢铁公司曾经的厂址，现在成了环境优美的冬奥园区；北京的大街上行驶着许多电动汽车，配套设施也日益完善。”在他看来，中国的环境治理成效显著，民众生活幸福指数不断提升。

一幅天更蓝、山更绿、水更清的美丽中国图景，逐渐展现在世人面前，中国绿色发展理念和实践收获越来越多的国际认可。中国“三北”防护林工程被联合国环境规划署确立为全球沙漠“生态经济示范区”；塞罕坝林场建设者、浙江省“千村示范、万村整治”工程先后荣获联合国“地球卫士奖”……最早提出“绿色GDP”概念的学者之一、美国国家人文科学院院士小约翰·柯布认为，“中国给全球生态文明建设带来了希望之光”。

联合国环境规划署前执行主任、中国环境与发展国际合作委员会副主席埃里克·索尔海姆表示：“中国践行生态文明理念，展现出立志于为所有人创造更美好世界的思考。”

“与坚持不懈的努力和生态环境法律逐步健全密不可分”

在洱海边散步，是美国人林登最喜欢的休闲活动之一。十几年前，他在游历了许多国家后，最终选择在云南大理市喜洲镇定居。清澈的湖泊里水草摇曳，一群群水鸟嬉戏觅食。看着眼前秀美的洱海风光，林登感叹道：“保护湿地生态，在中国有了更多共识，相关法律保障也日益完善。”

只有实行最严格的制度、最严密的法治，才能为生态文明建设提供可靠保障。从出台《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》等纲领性文件，到制定修订土壤污染防治法、长江保护法、水污染防治法等多部法律，覆盖各类环境要素的法律法规体系基本建立，再到建立健全生态补偿制度、河湖长制、林长制、环境保护“党政同责、一岗双责”等一系列重要制度……10年来，越织越密的生态文明制度体系成为中国生态文明建设的可靠保障。

今年是中国加入《湿地公约》30周年，中国湿地保护法正式施行，《湿地公约》第十四届缔约方大会也即将在中国武汉举行。与中国高校开展了多年研究合作的荷兰格罗宁根大学进化生命科学研究所教授、知名鸟类迁徙生态学家特尼斯·皮尔斯玛表示：“中国严格且有效的保护措施，让滨海湿地恢复生机，中国为全球湿地保护作出了重要贡献。”

大小湖泊，星罗棋布，曾经是“退海之地”的山东东营绿了起来，给马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山留下深刻印象。“当地通过建设生态林场、湿地公园等，大大改善了生态环境，吸引了很多野生鸟类栖息。”

中共二十大报告提出“推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设”。曾多次来华参观考察的埃及共产党总书记阿德利对此深有感触：“中国推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，大量野生动植物种群得到有效保护。这些生态文明建设成就与坚持不懈的努力和生态环境法律逐步健全密不可分。”

“助力发展中国家实现经济绿色可持续发展”

作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，中国坚定践行多边主义，努力推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系，为应对气候变化贡献中国智慧、中国力量。

玻利维亚争取社会主义运动副主席赫拉尔多·加西亚表示，玻方非常关注中共二十大报告提出的推动绿色发展，促进人与自然和谐共生等理念。“如果每个玻利维亚人都参与植树造林，那我们就将拥有数以千万计的树木。绿水青山就是金山银山是一个重要的理念，有利于从根源上化解生态环境危机。”加西亚认为，在促进经济发展的同时保护好生态环境，中国的理念和实践为玻利维亚等发展中国家树立了榜样。

非洲碳交易所董事韦斯利·道格拉斯多次赴华考察碳交易市场建设经验，这让他格外关注中共二十大报告中关于“完善碳排放统计核算制度，健全碳排放权市场交易制度”的内容。“2015年，非洲碳交易所在南非约翰内斯堡正式成立，中国为非洲碳交易市场建设提供了技术支持和服务。”他强调，中国的环保理念、技术和经验值得非洲学习，中国正帮助南非及非洲多国应对气候变化，助力非洲实现绿色低碳发展。

塞尔内尔正在同中国和南非的科研团队合作，致力于向更多发展中国家的农业科技人员提供绿色农业相关培训。道格拉斯十分认同中共二十大报告中有关加快节能降碳先进技术研发和推广应用的内容。“中国把绿色技术与数字技术相结合，使农业发展日益智能化，有助于推动农村和农业更好地实现绿色发展，为全球气候治理作出更大贡献。”

2014年以来，比亚迪巴西公司在巴西圣保罗州坎皮纳斯市和亚马孙州马瑙斯市先后建立3家工厂，业务涵盖太阳能发电、电池储能和新能源汽车领域。巴西因斯珀教育研究所专家、圣保罗市交通局前局长塞尔希奥·阿韦列达说，中国企业为巴西市场提供节能减排产品和解决方案的同时，还为当地创造了就业机会。中国在绿色发展和实现碳中和等方面的努力和开拓精神，“将助力发展中国家实现经济绿色可持续发展，推动建立一个人与自然和谐共生的美好世界”。

（本报北京、布鲁塞尔、马德里、曼谷、开罗、约翰内斯堡10月23日电 记者俞懿春、张朋辉、颜欢、刘慧、黄培昭、邹松）

《 人民日报 》（ 2022年10月24日 06 版）

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