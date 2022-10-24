新华社北京10月23日电 10月23日，朝鲜劳动党总书记金正恩，越南共产党中央委员会总书记阮富仲，老挝人民革命党中央委员会总书记通伦，古巴共产党中央委员会第一书记、国家主席迪亚斯—卡内尔发来贺电或贺函，热烈祝贺习近平同志当选中国共产党第二十届中央委员会总书记。

金正恩表示，欣悉中国共产党第二十次全国代表大会成功举行，您再次当选中共中央总书记，我谨致以最热烈的祝贺！中国共产党第二十次全国代表大会对中国党和人民更加紧密地团结在以习近平总书记同志为核心的中共中央周围，在习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜下，推进中华民族伟大复兴历史进程，具有划时代的里程碑意义。习近平总书记同志继续肩负领导中国共产党的重任，体现了中国共产党全体党员和全体中国人民始终不变的信任、支持和期待。坚信在习近平总书记同志领导下，中国共产党和中国人民必将坚持和发展中国特色社会主义，在全面建设社会主义现代化国家新征程上取得光辉胜利。当前，朝中两党进一步加强团结合作，无论形势如何变化、面临何种挑战，都始终坚定有力地引领着以社会主义为核心的两国关系不断向前发展。我愿同习近平总书记同志一道，顺应时代要求，共同擘画引领朝中关系实现更加美好的未来，大力推动两国社会主义伟大事业不断向前发展。衷心祝愿习近平总书记同志在领导中国党和人民这一责任重大的工作中取得更大成就！

阮富仲表示，在您再次当选中共中央总书记之际，我谨代表越共中央并以我个人名义，向您致以最热烈的祝贺。我十分高兴并衷心祝贺中共二十大取得圆满成功。大会着眼中国长远发展和成功实现第二个百年奋斗目标，制定了一系列重要战略规划和目标任务，推动新时代中国特色社会主义理论体系不断完善并取得创新发展。我坚信，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国全党和全国人民必将完成中共二十大提出的各项目标，早日基本实现社会主义现代化，将中国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。我们十分珍视并高度评价您为了两国人民的利益，对越中关系给予的真诚关心和巨大贡献。我始终高度重视并愿同您一道，继续关心指导双方各层级、各部门、各地方，贯彻落实好高层共识，推动越中睦邻友好与全面战略合作伙伴关系持续健康稳定发展，不断迈上新台阶，为两党、两国、两国人民的根本长远利益，为本地区乃至世界的和平、稳定、合作、发展作出贡献。我期待早日同您再次见面，就重大战略问题深入交换意见，进一步增进双方政治互信，为两国关系未来发展指明方向。

通伦表示，值此您再次当选中国共产党中央委员会总书记之际，我十分高兴代表老挝人民革命党中央委员会，并以我个人名义，向您并通过您向中共二十届中央委员会致以兄弟和同志般的热烈祝贺和崇高敬意！您在中共二十届一中全会上当选为中共中央总书记，充分体现了中国全党全国各族人民对您作为党中央的核心、全党的核心，作为新时代中国特色社会主义伟大事业英明领袖的高度信任和无比敬重。中共十八大以来，以您为核心的中共中央团结带领中国人民，开创性地形成了习近平新时代中国特色社会主义思想，引领中国特色社会主义事业不断取得新成就、创造新辉煌。您提出的构建人类命运共同体、“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等重大理念和主张得到国际社会广泛认同和普遍支持，已经并将继续为世界和平发展事业作出积极贡献。我坚信，在以您为核心的中共中央坚强领导下，兄弟的中国人民将胜利贯彻落实中共二十大精神，在全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的新征程上不断取得新的更伟大的成就！我愿同您一道，进一步加强战略沟通，共同引领推动新时代老中关系和命运共同体建设不断深入发展、开花结果，为两国和两国人民创造更多福祉，共同推进伟大的社会主义事业。

迪亚斯—卡内尔表示，欣悉您再次当选中共中央总书记，谨向您致以最热烈的祝贺。中共二十大受到国际社会关注。我们相信，在您领导下，中国共产党和中国人民必将在新时代中国特色社会主义事业中继续取得新的成就。您带领中共中央为新时代中国特色社会主义作出的理论和实践贡献，是马克思主义中国化时代化的里程碑。中国和古巴是好朋友、好同志、好兄弟，政治互信、友好合作、亲密无间是两国关系的显著特点，古中两党、两国和两国人民之间的关系堪称典范。我重申，我愿同您一道继续坚定不移地加强对上述关系的政治引领，使之不断拓展和完善，从而促进两国的可持续发展和两国人民的福祉，推动世界社会主义进程不可逆转、充满生机。衷心祝愿您身体健康并在这一重要和崇高的岗位上取得新的更大成就。谨向您并通过您向全体中共党员和中国人民致以兄弟般拥抱和最崇高敬意。

《 人民日报 》（ 2022年10月24日 06 版）

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