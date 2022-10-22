新华社联合国10月21日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽21日表示，应全力遏制俄乌局势的外溢影响，强调当事各方应充分保护平民和民用设施。

耿爽在安理会审议乌克兰人道问题时表示，在全球化时代，实施全方位、无差别的制裁只会加速危机传导，推高国际大宗商品价格，扰乱全球产业链供应链稳定，让世界各国特别是发展中国家饱受冲击。

他说，国际社会应当团结协作，共同维护全球粮食、能源、金融市场稳定运行，消除国际经贸合作面临的政治障碍。保持并扩大乌克兰、俄罗斯的粮食化肥重回国际市场对稳定全球粮食价格、保障农资产品供应十分重要。中方支持黑海粮食外运协议和俄罗斯粮食化肥出口备忘录继续得到有效执行。

他强调，平民和民用设施应当获得充分保护，当事各方应当为人员疏散和人道救援提供便利。核电站、能源管线、桥梁要道等关键基础设施，对公众安全和社会稳定具有重大意义，不应成为军事袭击的目标。当事各方均应保持最大克制，避免采取加剧对抗、导致误判的言行，防止冲突进一步升级扩大，滑向更加危险的边缘。

耿爽表示，近八个月的激烈冲突导致许多地方物资供应严重匮乏，水电、供暖、医疗等基本公共服务难以保障。随着冬天临近，数以百万计的民众特别是妇女儿童等脆弱群体，需要依靠人道救援维持基本生计。中方赞赏国际人道机构和乌克兰周边邻国为缓解人道危机作出的努力。

他说，和平是解决乌克兰人道危机的根本办法，也是实现乌克兰和地区长治久安的唯一出路。作为负责任的国家，中国将继续为劝和促谈发挥建设性作用，继续为缓解人道危机作出积极贡献。

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