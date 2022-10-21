新华社北京10月21日电 近日，多国政党政要继续致电致函中共中央和习近平总书记，热烈祝贺中共二十大胜利召开。

博茨瓦纳民主党总裁、总统马西西表示，中国共产党领导中国人民建设了强大的国家。博茨瓦纳民主党高度重视并期待加强同中国共产党友好关系，推动两党关系取得更大发展。祝愿中国共产党推进新时代中国特色社会主义事业不断取得新的成功。

阿尔及利亚总统特本表示，中共二十大将为中国发展提供重要政治指引，推动中国实现更大发展与繁荣。坚信在伟大的中国共产党富有远见卓识的领导下，中国将取得更多辉煌成就。

叙利亚总统巴沙尔表示，中国共产党领导中国在建设社会主义现代化国家的道路上取得巨大成功，在全国范围内消除了绝对贫困，为世界树立了典范。

几内亚比绍人民团结大会－几比民主党主席、政府总理纳比亚姆表示，在全球经历新的动荡变革的背景下，中国共产党以负责任的态度领导国家实现持续发展，展现了政治远见和政治智慧。

圣多美和普林西比解放运动－社会民主党主席、政府总理热苏斯表示，中国共产党致力于让每个中国公民都过上美好生活，为维护国家统一和促进经济社会发展作出了不懈努力。

老挝政府总理潘坎表示，中共十八大以来，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国取得辉煌成就，为包括老挝在内的广大发展中国家实现全面发展提供了宝贵经验。坚信在中共中央坚强领导下，中国人民必将实现中华民族伟大复兴的夙愿。

泰国政府总理巴育表示，坚信中共二十大必将科学谋划中国未来5年乃至更长一个时期党和国家事业发展，为实现2035年远景目标以及全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标锚定前进方向。

黎巴嫩阿迈勒运动主席、议长贝里表示，中共二十大在重大历史关头召开，祝愿大会取得圆满成功，推动中国不断繁荣发展。

东帝汶人民团结繁荣党主席、政府副总理阿曼达表示，中国共产党带领中国人民意气风发，在各方面都创造了举世瞩目的成就。习近平总书记的远见卓识令人钦佩。

斯里兰卡人民阵线党领袖、前总统马欣达表示，在习近平总书记的坚强领导下，中国实现了第一个百年奋斗目标，在当今世界发挥着越来越重要的作用。中共二十大将成为中国特色社会主义建设中一座新的里程碑。

巴基斯坦正义运动党主席、前政府总理伊姆兰·汗表示，中国是国际社会公认的领导力量，是发展中国家的榜样和灵感源泉。中国特色社会主义和中国的治理体系已成为为人民谋幸福的成功典范。

南非共产党中央委员、国民议会副议长策诺利表示，当前世界地缘政治正面临巨大挑战，相信中共二十大将助力世界克服困难。

阿根廷众议院副议长希奥哈表示，相信中国共产党将继续带领中国沿着为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的道路不断前行，并为应对当今世界诸多挑战发挥重要作用。

加纳新爱国党全国主席恩蒂姆表示，中共二十大总结过去成功经验，规划未来发展蓝图，必将引领中国在前进道路上实现新发展。

纳米比亚人组党总书记沙宁瓦表示，中国共产党带领中国人民全面建成小康社会，这一伟大成就足以载入人类发展史册。

马达加斯加“与拉乔利纳总统一道”政治局主任、前政府总理拉齐拉胡纳纳表示，在中国共产党的领导下，中国消除了绝对贫困，人民生活水平显著提高，已经成为世界第二大经济体，这一发展成就举世瞩目。

克罗地亚前总统约西波维奇表示，中国的持续成功得益于中国共产党作出的正确决策。相信中共二十大将有助于促进中国同包括克罗地亚在内的世界各国友好合作关系。

伊朗外交关系战略委员会主席哈拉齐表示，中国共产党在领导现代化建设、实现国家富强的征程中积累了成功经验。祝愿中国在中国共产党的领导下全面建成社会主义现代化强国，成功实现第二个百年奋斗目标。

此外，发来贺电贺函的还有老挝政府副总理兼外交部长沙伦赛，泰国政府副总理兼外交部长敦，吉布提争取进步人民联盟总书记、政府经济财政部长达瓦莱，马尔代夫民主党主席、经济发展部长法亚兹，巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）秘书长、联邦计划发展部长伊克巴尔，马来西亚民主进步党主席、总理对华事务特使张庆信，尼泊尔社会主义党主席、前政府总理巴特拉伊，埃及华夫脱党主席叶马迈，几内亚比绍民主更替运动－15人小组党主席卡马拉，布基纳法索争取进步人民运动主席萨康德，捷克和摩拉维亚共产党主席、欧洲议会议员科内奇纳，塞浦路斯民主大会党主席奈奥菲多，德国社民党联合主席克林贝尔，匈牙利工人党主席蒂尔迈尔，俄罗斯自由民主党主席斯卢茨基，土库曼斯坦农业党主席安纳库尔班诺夫，尼日尔争取民主和社会主义党代理主席加多，英国共产党（马列）主席鲁尔，冈比亚联合民主党总书记、前副总统达博，菲律宾参议院少数派领袖皮门特尔三世，孟加拉国共产党（马克思列宁主义）总书记巴鲁阿，特立尼达和多巴哥联合民族大会党总书记坎海，葡萄牙共产党总书记德索萨，瑞士共产党总书记阿伊，巴布亚新几内亚人民进步党总书记卡尔，泰国泰建泰党战略委员会主席、前国会主席颇钦，阿塞拜疆新阿塞拜疆党副主席兼中央办公厅主任布达戈夫，坦桑尼亚革命党副主席基纳纳，欧洲左翼党第一副主席莫拉，利比里亚民主变革联盟外事委员会主席威尔斯，希腊新民主党前主席、前政府总理卡拉曼利斯等。

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