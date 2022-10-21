新华社加德满都10月21日电（记者易爱军）“中国这十年”图片展20日在尼泊尔首都加德满都附近的勒利德布尔市举办，展览聚焦中国在扶贫、基础设施建设、科技、卫生和绿色发展等领域取得的成就。

图片展由“尼泊尔丝路之友俱乐部”主办，设在当地知名景点帕坦杜巴广场。尼泊尔文化、旅游和民航部部长什雷斯塔在致辞中说，中国这样一个人口大国取得了不寻常的成就。尼泊尔和世界能够从中国的扶贫、基础设施建设和技术发展成就中获取经验，中国高度重视生态保护和绿色技术发展的做法也为各国树立了榜样。

尼泊尔共产党（马列）总书记迈纳利在致辞中说，中国已全面建成小康社会，正向着到本世纪中叶把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标迈进。在中国共产党领导下，这一目标也必将实现。

中国驻尼泊尔大使馆政务参赞王欣在致辞中表示，在中国共产党领导下，中国新时代十年实现伟大变革。中尼关系在过去十年取得快速发展。面向未来，中方愿同尼方携手努力，构建更加紧密的中尼命运共同体，谱写中尼友谊新篇章。

图片展为期一天，展览还展示了中国在改善人民生活、共建“一带一路”等方面取得的成就。

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