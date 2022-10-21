“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”“创新是第一动力”“站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”“坚持高水平对外开放”……习近平总书记在中共二十大报告中的这些表述连日来引发国际热议。

全球工商界人士在接受新华社记者采访时普遍认为，中共二十大不仅为新时代中国发展擘画蓝图，也坚定了各国企业深耕中国市场的信心与决心。全球工商界人士期待进一步加强同中国的合作。

中国式现代化创造新机遇

连日来，“中国式现代化”成为国际社会关注的热词。人口规模巨大的现代化，全体人民共同富裕的现代化，物质文明和精神文明相协调的现代化，人与自然和谐共生的现代化，走和平发展道路的现代化……在全球工商界人士眼中，中国式现代化也是世界的机遇。

创新驱动发展提供新引擎

二十大报告强调，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

人与自然和谐共生促进绿色发展

面对全球发展难题，中国近年来深入推动生态文明体制改革，创造了举世瞩目的绿色发展奇迹，有力促进了人与自然和谐共生的现代化建设，为世界生态文明发展提供了“中国方案”。全球工商界人士注意到，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，是二十大报告的重要内容。

高水平对外开放提振共赢信心

二十大报告中关于推进高水平对外开放的内容同样受到国际社会高度关注。全球工商界人士表示，中国营商环境持续改善，其进程令人振奋，中国稳步扩大制度型开放的前景让人期待。

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