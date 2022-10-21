新华社北京10月21日电 题：全球工商界人士接受新华社记者采访时表示——中国式现代化也是世界的机遇

新华社记者

“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”“创新是第一动力”“站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”“坚持高水平对外开放”……习近平总书记在中共二十大报告中的这些表述连日来引发国际热议。

全球工商界人士普遍认为，中共二十大不仅为新时代中国发展擘画蓝图，也坚定了各国企业深耕中国市场的信心与决心。全球工商界人士期待进一步加强同中国的合作。

中国式现代化创造新机遇

连日来，“中国式现代化”成为国际社会关注的热词。人口规模巨大的现代化，全体人民共同富裕的现代化，物质文明和精神文明相协调的现代化，人与自然和谐共生的现代化，走和平发展道路的现代化……在全球工商界人士眼中，中国式现代化也是世界的机遇。

高科技跨国公司欧瑞康集团高管萨拉·阿纳斯塔西认为，中国式现代化将提供更多机遇，不仅意味着更大的市场，也意味着更多的人才和更好的技术。“中国市场对我们非常重要。”

二十大报告提出的“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”，引起约旦商人协会会长哈姆迪·塔巴的格外关注。他说，这意味着中国为提高全体人民生活水平而奋斗的脚步不会停歇，相信未来中国城乡、区域协调发展将进一步推进，中等收入群体会显著扩大，消费结构将不断升级。中国将在促进经济全球化、拉动世界经济增长方面发挥更大作用，为全球企业提供更多发展机遇。

厄瓜多尔中国商会前会长何塞·安东尼奥·伊达尔戈说：“中国式现代化将对其他国家产生积极影响，厄瓜多尔在农产品贸易方面有比较优势，中国中等收入群体扩大对我们是机遇。”

“我们在全球市场的不确定性中看到了中国市场的确定性。”总部位于美国的全球营养品公司康宝莱全球高级副总裁、中国区总裁郭木说。“对全球商界而言，中国现在和将来都是充满希望和机遇的发展热土。”

创新驱动发展提供新引擎

二十大报告强调，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才对报告中的这些内容印象深刻：“这让我们看到中国未来发展方向，即更注重高质量、可持续发展。这对泰国和其他周边国家来说是利好。过去几年中，很多中国高科技企业到泰国投资建厂，这正是泰国所需要的，有利于泰国经济转型升级，提高竞争力。”

今年6月，日本武田制药的武田研发亚太总部落户上海浦东。武田制药全球高级副总裁、武田中国总裁单国洪说，中国市场不仅以巨大的体量为全球作贡献，更重要的是能够不断以创新推动各产业发展。“未来，我们将与中国本土创新企业更深入全面地合作，共同打造更加和谐、协同发展的生态圈。”

今年8月，特斯拉上海超级工厂第100万辆整车下线，从第1辆到第100万辆仅用不到3年时间。谈到二十大报告强调的创新，特斯拉公司副总裁陶琳有着切身体会：“中国供应商伙伴与我们一起密切合作，不断推动各项关键技术研发创新，积极促进科技进步向生产力转化，将先进的产业理念、流程和标准由点及面普及推广。”

“一切发展都与创新息息相关。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里研读报告后感慨地说，中国具有很强的前瞻意识，强大的活力体现在中国每个领域。

墨西哥农业生产大州哈利斯科州企业家奥斯瓦尔多·纳瓦罗从中国采购过不少农业生产设备。他说，从中国进口的种子清洗机，每天清理加工能力是其他国家设备的两到三倍，为企业节省了大量时间和成本。他表示，中国重视科技对经济发展的作用，这有助于将科技成果转化为生产力。

阿尔及利亚企业家希沙姆·舒尔菲旗下的公司提供工业技术和创新领域咨询服务。舒尔菲说，中国与其他国家共享先进发展模式，实现经济互补，通过先进技术提高各国民众福祉，“未来人类社会的很多重要时刻将留下中国创新的印记”。

人与自然和谐共生促进绿色发展

面对全球发展难题，中国近年来深入推动生态文明体制改革，创造了举世瞩目的绿色发展奇迹，有力促进了人与自然和谐共生的现代化建设，为世界生态文明发展提供了“中国方案”。全球工商界人士注意到，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，是二十大报告的重要内容。

冰岛极地绿色能源公司研发项目经理秦美婷说，公司对中国的地热产业相当看好。该公司与中方成立的合资公司已成为全球最大地热公司之一，为中国多个城市提供可再生能源供暖服务。

全球知名温室气体排放监测技术企业绿证公司董事长西奥多·文纳斯对中国充分利用市场机制推动绿色发展的努力印象深刻，特别是建立全国碳市场，认为这将成为实现全球碳中和的关键驱动力。

欧洲软件企业思爱普全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏表示，中国的绿色发展必将深刻改变全球能源、环境和经济格局。“中国企业正在利用数字化技术，实现碳排放数据透明化和可量化，推动绿色和商业平衡发展。”

利己达人，中国绿色发展的积极效用远播海外。“近十年，中国在使用替代能源、防治荒漠化、植树造林和净化水域等方面都值得全世界学习，中国为全球绿色经济转型和节能减排作出了巨大贡献。”委内瑞拉环境电视台总裁维克托·卡里略在看了二十大报告的有关报道后说，许多拉美国家使用中国太阳能电池板，很好地解决了偏远地区供电和环境保护的问题。

英国皇家国际问题研究所环境与社会部高级研究员郭江汶表示，中国在可再生能源发电、电动汽车、减排及生态修复等方面取得显著进展，正朝着人与自然和谐共生的方向迈进。作为世界上最大的发展中国家，中国低碳转型的进展将显著加速全球绿色转型。

“绿色发展并不是一个替补选项，而是可持续发展的必由之路。”埃及开罗大学经济与金融法教授瓦利德·贾巴拉说。“埃及与中国始终在绿色发展领域进行有效合作，这其中包括中国企业正在埃及承建的轻轨。在太阳能发电领域，中国为协助埃及开发可再生能源作出了巨大努力。”

高水平对外开放提振共赢信心

二十大报告中关于推进高水平对外开放的内容同样受到国际社会高度关注。全球工商界人士表示，中国营商环境持续改善，其进程令人振奋，中国稳步扩大制度型开放的前景让人期待。

“正是得益于中国政府放开外资股比限制，特斯拉才得以成为中国首家外商独资整车企业。”陶琳说。今年前三季度，特斯拉上海超级工厂生产的车型远销欧洲、亚太等地区。

德资企业凯络文换热器（中国）有限公司已在安徽芜湖运营20多年，公司总经理及亚太地区总裁程文武说：“近些年我们感受到，政府与市场边界清晰、市场机制有效、办事流程规范快捷，这些都有利于降低市场主体成本，提升市场准入便利化水平，加强与国际通行经贸规则对接，有利于企业的生存发展。”

缅甸糖和甘蔗产品企业家协会副会长温泰表示，中国打造市场化、法治化、国际化的营商环境，对世界各国都有利，能为缅甸出口企业带来许多便利。

曾参与多个中马经贸合作项目的马来西亚中国法律联合会会长罗章武说，随着中国稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，未来可预期性会不断增强。这对投资者而言是重要利好。

日本武田制药的单国洪谈到中国营商环境改善时深有体会。“中国推进高水平对外开放，让我们看到越来越多的发展机会，也坚定了投资中国市场的决心和信心。”

“二十大报告为中国的未来擘画了发展蓝图，也提振了我们深耕中国市场的信心。”创建于泰国的华彬集团董事长严彬表示，相信未来中国市场将持续呈现强劲韧性和澎湃活力，以一流营商环境促进中外企业合作共赢。

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