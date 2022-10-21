国际在线消息（记者张意、高楠、李濛）：中国共产党第二十次全国代表大会10月16日在北京开幕，习近平总书记代表第十九届中央委员会向大会作报告。中共二十大报告随即引发广大海外华侨华人热切关注和持续热议，多位海外侨胞在接受中央广播电视总台华语环球广播记者采访时表示，中共二十大报告令人鼓舞、催人奋进，广大海外华侨华人愿做好民间友好的使者，为中国与世界的发展构建更加和平友好的外部环境，为共同致力于中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

美国华人企业家协会会长施乾平表示，习近平总书记所作的二十大报告令人振奋、催人奋进，我们广大侨商应当进一步增强爱国爱乡情怀，把个人进步、企业发展深深融入实现民族复兴、人民幸福的时代伟业，彰显新时代侨商的责任与担当，努力为伟大民族复兴贡献自己的力量。

澳大利亚全澳中国和平统一促进同盟执行主席王然告诉记者，中共二十大报告不仅为中国未来发展擘画了蓝图，指引了航向，也向广大海外侨胞传递了信心和力量。他表示，我们广大侨胞要充分发挥紧密连接中外的优势，积极推动高质量发展，共建“一带一路”，积极推动居住国与中国的交流交往，促进民心相通。积极讲好中国故事，为中国与世界的发展构建更加和平友好的外部环境，做好民间友好的使者，为共同致力于中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

俄罗斯华侨华人青年联合会会长吴昊表示，中共二十大报告让海外侨胞倍感鼓舞和振奋，中国经济高质量发展带来的机遇让海外侨胞信心满满。习近平总书记在报告中指出，加强和改进侨务工作，形成共同致力民族复兴的强大力量。让我们深刻感受到党和国家对侨胞的关怀。海外侨胞应充分发挥联通中外的优势，在海外讲好中国发展和中国人民奋斗圆梦的故事，为实现中华民族伟大复兴积极贡献力量。

加拿大多伦多华人团体联合会主席翁国宁在接受记者采访时表示，二十大报告为海外侨胞带来鼓舞人心的力量，作为海外侨胞，看到祖（籍）国在中国共产党的领导下日益繁荣稳定富强，感到无比骄傲和自豪。国家统一、民族复兴的历史车轮滚滚向前，我们广大侨胞应不忘使命，凝心聚力，共同推动中华民族伟大复兴！

阿联酋中国和平统一促进会会长陈志祥说，中共二十大的召开令海外侨胞心潮澎湃，欢欣鼓舞，对祖（籍）国未来发展无限憧憬。中共十八大以来的十年，是党和国家发展进程中极不寻常、极不平凡的十年。十年来，中国的国际影响力不断提升，海外侨胞也同样倍感自豪和荣耀。我们坚信，在中国共产党的领导下，中国将更加繁荣昌盛。

作为参加二十大采访报道工作的海外媒体记者，欧洲新传媒集团总编辑范轩表示，很荣幸作为海外媒体人现场见证了中共二十大开幕式。习近平总书记所作的二十大报告既回顾了中国十年来的巨大成就，也描摹出中国的美好未来，更传递了海内外中华儿女的共同心声。

希腊《中希时报》总编辑汪鹏表示，中共二十大受到当地各界的广泛关注，中国的新型政党制度为世界政治文明的发展提供了中国智慧、中国方案，相信在中国共产党的带领下，海内外中华儿女在新的奋进之路上，必将开创新佳绩，展现新作为，中华民族伟大复兴必将实现！

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