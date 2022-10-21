人民网法兰克福10月20日电 （记者张慧中）2022中德经济合作论坛暨中德（常州）创新产业园推介会20日在德国法兰克福举行。该活动由常州市人民政府主办，中德（常州）创新产业园、江苏省驻德国巴登—符腾堡州办事处协办，常州市金坛区人民政府承办。中国驻法兰克福总领馆经济商务领事朱伟革，常州市商务局副局长彭立，常州市金坛区委副书记、代区长胥亚伟，以及约150位来自德国、奥地利、瑞士的政府人士、企业界人士和学者，通过线上线下相结合的方式，共叙友情、共话合作、共谋发展，探讨中德两国投资合作的机遇与前景。

在2022中德经济合作论坛现场，与会嘉宾正在聆听会议内容。江苏省驻德国巴登—符腾堡州办事处供图

彭立在致辞中表示，常州是一座底蕴深厚的国家历史文化名城，也是一座充满现代气息的先进制造业基地。德国制造业发达、创新能力全球领先，与我们在技术、资金、市场等方面互补性强，合作前景广阔。

中德（常州）创新产业园位于江苏省常州市金坛区东部，是德国企业数量增加快、集聚程度高的地区。据胥亚伟介绍，目前，中德（常州）创新产业园落户德语区企业达52家，总投资超20亿欧元。

推介会上，江苏省驻德国巴登—符腾堡州办事处向与会的德国企业界代表介绍了产业园的区位优势和优惠政策，而已在该产业园投资设厂的德国企业家也以亲身经历推介该国企业前往投资合作。

江苏省驻德国巴登—符腾堡州办事处副主任张祥武向与会嘉宾介绍中德（常州）创新产业园相关政策。人民网记者 张慧中摄

皮尔磁公司（Pilz）是德国一家领先的自动化技术企业。该公司基于其核心安全技术为客户提供完整的自动化解决方案，可应用于包括包装行业、汽车行业、机器人应用等在内的多个领域。该公司于2012年计划在中国成立子公司，并最终决定在中德（常州）创新产业园投资设厂。2014年，该工厂正式投入生产。皮尔磁公司全球高级副总裁迪尔克·荣德表示，多年来，该公司与产业园的合作十分愉快。

荣德告诉记者，截至2021年，中国工厂生产的产品总量占其全球各工厂生产总量的21%。他表示，“中国市场的潜力不可估量，未来我们将继续不断拓展对华业务。”

莱克勒公司于1879年成立，是德国生产开发精密喷嘴和喷嘴系统方面的“隐形冠军”企业，其产品广泛应用于农业及食品行业、化工行业、钢铁行业、专业清洗等领域。该公司位于中德（常州）创新产业园的工厂于2020年6月开工建设，2021年8月正式投产。由于疫情原因，公司的德方团队与中方团队全程通过线上沟通完成了中国厂房的建设。

莱克勒公司首席执行官帕特里克·穆夫告诉记者，尽管在建设中经历了一些困难，但公司在中国建厂投资的决心从未动摇。“对我们而言，中国市场具有巨大潜力，我们必须靠近我们的客户。”当前，这一工厂已成为其在华的首个自有生产基地。未来，莱克勒计划将其作为集销售、研发、生产和售后于一体的中国总部，生产喷嘴及其配件、喷枪、喷射系统，并向客户提供整体技术解决方案。穆夫表示，截至2021年，该公司在华销售额为2200万欧元，其目标是2030年在华达到5000万欧元销售总额。

朱伟革介绍道，去年，中德双边贸易额达到2450亿欧元，中国连续六年成为德国最重要贸易伙伴。他表示，当前，超过5000家德国企业在华发展。截至2021年底，德国对华直接投资额超过900亿欧元。与此同时，在德国有超过3000家中国企业。目前，德国对华直接投资持续增加。

中国驻法兰克福总领馆经济商务领事朱伟革致辞。江苏省驻德国巴登—符腾堡州办事处供图

法兰克福所在的黑森州经济、能源、交通和住房建设部外经司司长蔓迪·帕斯托博士表示，今年是中德建交50周年。中国与黑森州一直保持着紧密合作，有超过1000家中国企业与机构落户黑森州。与此同时，也有很多知名的黑森州企业在中国设有分支机构。2021年，黑森州与中国的贸易额再次增加，达到创纪录的185亿欧元。在帕斯托看来，中德（常州）创新产业园发展成为一个富有吸引力的投资地，同时也吸引了一些来自黑森州的成功企业入驻，令她感到非常高兴。

黑森州经济、能源、交通和住房建设部外经司司长蔓迪·帕斯托博士致辞。江苏省驻德国巴登—符腾堡州办事处供图

“我们所面对的全球性问题：不论是疫情、供应链还是气候变化，只能通过国际合作来解决。我们应该坚持这一点。”帕斯托表示。

与会嘉宾正在进行讨论问答。人民网记者 张慧中摄

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