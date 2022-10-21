参考消息网10月20日报道据美媒、港媒报道，国际商界普遍认为二十大报告有利于稳定市场信心。

香港01网站10月18日报道称，中国共产党第二十次全国代表大会10月16日开幕。二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

据中国媒体报道，数家国际投资银行积极响应二十大报告的内容。

瑞银集团首席中国经济学家汪涛表示，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，国家安全和社会稳定发挥支持作用。她指出，国家长期发展策略没有改变，有利于稳定市场信心和预期。

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强指出，经济发展是中国的第一要务，并且这个定位比市场预期的更加平衡。他表示，近年来中国政府的政策重点已从单纯的增长转向平衡安全与可持续性。

英国巴克莱银行中国首席经济学家常健表示，报告重申高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，显示中国仍以合理增长为目标。常健认为，技术方面的自力更生及专注于经济韧性，是中国的关键事项。

高盛集团首席亚洲经济学家迪安竹称，高盛的第一印象是，二十大报告更加关注多个层面的增长和安全。他指出，高盛不会改变观点，公司更看好对国际动荡相对不敏感的A股，并将继续关注“小巨人”企业，它们在投资方面具有巨大潜力。他说，当美元的强劲走势开始放缓时，人民币会开始走强。

瑞士宝盛集团中国研究策略师邓启志表示，目前世界上大多数国家都在努力建设一个“更绿色的地球”，中国将受益于其在可再生能源以及电动汽车供应链方面的全球领先地位。

美国《福布斯》双周刊网站10月18日也报道了美国商界目前对中共党代会的看法。

上海美国商会董事会主席肖恩·斯坦（谭森）18日接受视频采访时说，美国商界领袖对过去几年中国总体方向得到肯定表示欢迎。

企业还关注有关中国经济政策走向的信号。商界再次看到了它预期的结果——中国一直奉行的经济政策将保持延续性。没有迹象表明中国的经济政策或对外企的政策将发生重大变化。

另据《香港经济日报》网站10月17日报道，荷兰国际集团大中华区首席经济学家彭蔼娆表示，二十大报告强调高质量发展，其中明确指出科技是第一生产力、人才是第一资源。这代表中国会关注对人才的迫切需求和加快实现高科技自立自强，预期相关政策会在会议结束后公布。

彭蔼娆指出，报告令人重新审视为实现高科技目标而实施的财政政策力度，除了为研究高科技的企业提供税务优惠外，预计政府还将在科技行业投放大量财政资源，类似情况也将见于实现高质量教育的目标。

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