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中方希望联合国驻地协调员系统加强与重要发展倡议对接

2022年10月21日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月20日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵20日表示，中方希望联合国驻地协调员系统积极同其他发展伙伴深化合作，加强同全球、区域和国别重要发展倡议的对接，形成更大合力，为发展中国家实现疫后复苏和可持续发展创造良好条件。

　　戴兵在联合国驻地协调员同会员国对话会上发言说，中方提出全球发展倡议，宣布创设“全球发展和南南合作基金”、加大对中国-联合国和平与发展基金投入等重大举措。欢迎联合国发展系统及各驻地机构根据各国优先领域，围绕倡议重点领域研提项目建议，开展务实合作，为加快落实2030年议程增添新的动力。

　　戴兵说，中方希望联合国驻地协调员系统坚持以发展为中心，通过多渠道调动和整合发展资源，深挖潜力，帮助发展中国家应对当前多重危机，加快推进减贫、基础设施建设、教育、卫生、气候变化等领域可持续发展目标；希望联合国驻地协调员系统加强同驻在国政府沟通协调，根据各国具体国情和优先领域提供有针对性的支持，尊重各国主导权；希望联合国驻地协调员系统加大能力建设投入，拓宽人才来源，为来自发展中国家的驻地协调员后备人才提供充分的培训和学习机会，切实提高发展中国家在驻地协调员系统中的代表性。

(责编：贾文婷、燕勐)

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