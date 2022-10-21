□ 沃罗宁

在中国共产党的坚强领导下，中国取得了一系列举世瞩目的重大成就，向世界展现了社会主义制度的显著优越性。在我看来，这其中最重要的成就之一，就是中国如期打赢脱贫攻坚战，历史性地解决了绝对贫困问题。这既是社会主义本质要求的体现，也是中国共产党重要使命的体现。中国在保障人民的生存权、发展权等方面，已经走在世界前列。

中国的发展离不开世界，世界各国的发展和繁荣也需要中国。在短短数十年里，中国发展成为世界第二大经济体，创造了“中国奇迹”，这是一个令人鼓舞的经济社会快速发展的例子。今天的中国拥有全球最完整、规模最大的工业体系，已成为世界经济增长的重要引擎。中国共产党的领导在中国的快速发展中发挥了决定性作用，中国人民的辛勤付出和创造能力是中国实现跨越式发展的重要原因。

我认真研读了《习近平谈治国理政》，加深了对中国实现发展进步原因的认识和理解。这部著作系统、深刻阐述了中国共产党治国理政经验，这些经验是无价的，可以为许多国家提供借鉴。中国共产党最宝贵的经验之一，就是坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，展现了这一伟大学说的真理力量。

摩尔多瓦共产党人党与中国共产党建立了友好关系，我们对此感到无比自豪，并十分珍视这种友好关系。访华期间，我们有机会学习有关党和国家建设、经济社会发展、民族复兴的中国经验。这些经验对摩尔多瓦共产党人党弥足珍贵。我们感谢中国共产党的支持，愿继续深化两党合作。

中国提出构建人类命运共同体、共建“一带一路”等重要理念和倡议，有利于为世界和平发展开辟新的道路，对促进世界繁荣发展具有重要意义。在我看来，共建“一带一路”倡议旨在通过实现和平、发展、繁荣的理想，将各国人民团结在一起。近年来，摩中两国合作不断发展，尤其是在技术和能源领域。今年2月，双方签署中国援助摩尔多瓦太阳能发电站项目政府间交接证书。我们对中方的帮助与付出表示赞赏和敬佩。

正在举行的中国共产党第二十次全国代表大会将擘画中国新的发展蓝图，这对中国乃至整个世界都将产生重要影响。我预祝大会取得圆满成功，相信这次大会谋划的目标任务一定能实现。

（作者为摩尔多瓦共产党人党主席、前总统）

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