9月19日，当地学生在吉布提工商学校鲁班工坊铁道运营沙盘教学区学习。吉布提鲁班工坊首批24名学生将于今年毕业。

新华社记者 董江辉摄

8月31日，工作人员在巴西圣保罗州布坦坦研究所的克尔来福新冠疫苗生产线上工作。截至2022年8月，中国已向巴西提供新冠疫苗半成品6.6万余升，折合成品约1.07亿剂。

新华社发

8月18日，在乌兹别克斯坦纳沃伊市的纳沃伊氮肥股份公司，乌方工作人员监控聚氯乙烯生产。乌兹别克斯坦聚氯乙烯生产综合体项目是共建“一带一路”框架下的国际产能合作项目，相关产品不仅能满足乌国内需求，还可出口至周边国家及市场。

奥斯帕诺夫摄（新华社发）

9月10日，在云南勐腊县境内的中老铁路上，动车行驶在稻田与青山间。铁路沿线稻田金黄，山峦叠翠，呈现出一幅秋日的美丽画卷。

李云生摄（影像中国）

以人民为中心，全面建成小康社会，历史性地解决绝对贫困问题；提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议等重要倡议，推动全球共同应对挑战、繁荣发展……在许多外国政党政要和友好人士看来，中国共产党为人民谋幸福、为世界谋大同的不懈努力，向世界传递了信心和希望，为全球发展注入了强劲动力。

“勇于改革、不忘初心的伟大政党”

本报记者 程是颉

“想要了解今天的中国，首先要了解中国共产党。”巴基斯坦总理特别助理、巴基斯坦“读懂中国”论坛理事长扎法尔·马赫默德说。

马赫默德是常驻中国工作、致力于促进巴中发展合作近40年的资深外交官。“勤奋执着，具有坚定的信心与使命感，这是中国共产党人给我留下的最深刻印象。”马赫默德对中国共产党由衷敬佩，他认为，中国共产党人身上的这些优秀品质来自他们对共产主义理想信念的崇高追求。工作中，马赫默德认识了许多令他敬佩的中共党员，还与他们成为朋友，“他们始终贯彻为人民服务的宗旨，为完成工作而不懈努力。”

1978年，马赫默德来到中国留学，随后作为商务翻译留华工作，参与促成了多个投资项目。此后，他作为巴基斯坦外交官，先后担任巴驻华使馆经济和商务参赞、驻上海领事馆总领事。马赫默德表示，自己在中国度过近40年的职业生涯，有幸见证了中国共产党不断改革、锐意进取所取得的斐然成就，深刻感受到中国共产党人不忘初心、勇于担当的政治本色。

“中国共产党始终紧跟时代前进的脚步，牢牢把握中国和世界发展的脉搏。”马赫默德说，改革开放以来，中国创造性建立并不断完善社会主义市场经济体制，推进科技发展并不断取得突破，提出“双碳”目标引领全球环境和气候治理，各领域发展一直稳步向前。在中国共产党的领导下，中国一步步从学习者、追赶者成长为引领者。

在马赫默德看来，中国共产党始终坚持以人民为中心的发展思想，并贯彻落实到推动社会进步的方方面面。其中，最令他印象深刻的是中国实现全面脱贫的伟大创举。马赫默德认为，中国能够实现全面脱贫的宏伟目标，依靠的是以习近平同志为核心的中共中央进行的战略规划，依靠的是许许多多中共基层党员不辞辛劳的无私奉献。“中国共产党人以为人民谋幸福为己任，形成强大的思想与行动合力，取得了人类历史上绝无仅有的脱贫攻坚成就。”

2015年4月，习近平主席对巴基斯坦进行国事访问。在访问期间，两国勾勒出中巴共建“一带一路”的标志性项目——中巴经济走廊的合作框架。近8年来，中巴经济走廊发展取得了骄人成果，多个重点项目顺利完工，为深化中巴两国经济合作、促进巴基斯坦未来发展打下坚实基础。“中国共产党人胸怀天下。”马赫默德说，通过共建“一带一路”、推动抗疫国际合作以及积极参与全球治理，中国向世界展现了一个负责任大国的形象。习近平主席提出全球发展倡议和全球安全倡议，为解决国际社会当前面临的各种问题和挑战贡献了中国智慧和中国方案，得到国际社会的积极评价。

放眼未来，马赫默德对中国共产党的发展充满期待。“中国共产党是勇于改革、不忘初心的伟大政党。”他认为，在实现第二个百年奋斗目标的新征程上，中国共产党必将继续带领中国人民取得更加辉煌的成就，与其他国家一道，共创更加繁荣美好的未来。

“为世界经济复苏创造了机遇”

本报记者 彭 敏

“中国共产党始终以人民为中心、为人民谋幸福，是中国社会变革和进步的推动者。中国共产党善于从中国历史文化和发展实践中汲取养分，不断推进马克思主义中国化，将引领中国走向光明未来。”委内瑞拉统一社会主义党领导人、全代会议员罗伊·达萨说。

达萨对中共二十大十分关注，在他看来，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国在抗击疫情、脱贫攻坚、保护生态环境、反腐败等方面取得了巨大成就。令他印象最深的是中国消除绝对贫困这一伟大成果。他表示，中国是世界上人口最多的国家，同时幅员辽阔、地区发展差异大，让数亿人脱贫的难度可想而知。在新冠肺炎疫情给经济社会发展带来不利影响的背景下，中国依然如期实现了全面脱贫目标，让中国经济发展的成果更公平地惠及每一个人，“这是了不起的成就”。

在达萨看来，中国取得经济增长和社会发展成就不是偶然，而是通过制定长远目标并为之不懈努力而得以实现。中国作为世界第二大经济体，持续保持中高速增长，去年经济总量已突破114万亿元人民币，比十年前翻了一番，已成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。当前，世界经济遭遇疫情、地缘冲突等多重因素的严重冲击，中国经济仍展现出巨大的韧性和潜力。

“中国正坚定不移地推动经济社会发展，为世界经济复苏创造了机遇。中国有14亿多人口，中等收入群体规模超过4亿，拥有巨大的消费市场和增长潜力。中国推动产业升级、消费升级，迈向高质量发展，将为世界带来巨大市场机遇和投资机遇。”达萨说。今年上半年，中国外贸实现平稳增长，货物贸易进出口总值达到19.8万亿元人民币，同比增长9.4%。达萨认为，中国提出的共建“一带一路”倡议是21世纪迄今为止影响最大的倡议之一，对于推动中国和世界经济的发展，促进地区合作等发挥了重要作用。

新冠肺炎疫情发生以来，中国向委内瑞拉援助了许多新冠疫苗，当地18岁以上成年人的疫苗接种率达到100%，儿童接种率超过60%。达萨由衷感叹，委内瑞拉和中国携手抗疫，是遏制疫情蔓延、挽救许多生命的重要保障，委内瑞拉民众非常感激来自中国的帮助。

“委中合作抗疫正是人类命运共同体的生动体现。”达萨十分关注中国共产党在完善全球治理方面提出的新理念新主张，十分认同习近平总书记提出的人类命运共同体理念、全球发展倡议、全球安全倡议。达萨说，构建人类命运共同体能够推动实现各国和平共处，得到各方积极响应，中国秉持人类命运共同体理念，并坚定地朝着这个方向前进，将在全球治理体系中发挥日益重要的作用。

“带领中国人民取得了巨大成就”

本报记者 李秉新 宋亦然

走进缅甸内欧基金会主席吴内欧教授家的会客厅，首先映入眼帘的就是几乎挂满一面墙的照片，不少照片都承载着浓厚的中缅“胞波”情谊。吴内欧对这些照片如数家珍，他告诉记者，其中许多照片是他本人到访中国时拍摄的。“缅中两国地缘相近、人缘相亲、文缘相通，两国人民共饮一江水，‘胞波’情谊也像伊洛瓦底江一样源远流长。”

几十年来，吴内欧曾多次到访中国。“在70多年人生中，我亲眼见证了中国发生的巨大变化，中国共产党带领中国人民取得了巨大成就。”吴内欧说，中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央带领中国人民，打赢了人类历史上力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，让近1亿贫困人口实现脱贫，“这绝对称得上是一个奇迹”。吴内欧回忆，前些年，他曾多次到中国广东和安徽等地访问，那些高楼林立的城市和环境优美的乡村“让人叹为观止”。

“作为世界第二大经济体，中国的综合国力和国际影响力与日俱增，在与缅甸等其他国家交往时，始终坚持平等相待、互利共赢、共同发展的原则。习近平主席提出共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等重要倡议，让广大发展中国家共享中国发展的红利，胸怀天下，令人敬佩。”吴内欧说。

内欧基金会原本专注于教育事业，新冠肺炎疫情防控期间，基金会积极参与抗击疫情工作。疫情发生后，中国和平发展基金会等许多与内欧基金会保持合作关系的中国社会组织伸出援手，捐赠了口罩等抗疫物资，这些物资后来都被送到在校师生手中。吴内欧说：“当时正值学校考试阶段，学生和老师有了口罩，考试和教学就能正常进行，这对我们的抗疫工作来说太重要了。”

截至今年6月，中方已向缅甸提供约5100万剂疫苗，协助缅方实现疫苗本土灌装生产，开辟防疫物资输缅绿色通道。今年3月，中缅合作生产的新冠疫苗正式投产，计划每月生产100万剂。“疫情肆虐全球，没有国家能独善其身，缅甸十分感谢来自中国的帮助。”吴内欧表示。

从事教育工作多年，吴内欧深知“授人以鱼不如授人以渔”，也十分期待缅中两国在教育脱贫领域展开进一步合作。他说，缅甸要发展农业和工业，都需要职业学校提供一定水准的职业培训。他创立的内欧基金会致力于推动缅甸教育发展，特别是职业教育领域的发展。据他介绍，内欧基金会已和中方在皎漂等地合作开办了职业学校，帮助当地人掌握木工、电工、水管工等职业所需技能，以便未来更好地就业，“这些职业学校让一个个缅甸普通家庭摆脱贫困、过上更美好生活的愿望得以实现。”

吴内欧对中共二十大十分关注，一直留意相关新闻报道。“我相信，中国共产党一定能够带领中国人民实现全面建成社会主义现代化强国的目标。希望未来缅中合作进一步深化，继续造福两国人民。”

“以人民为中心的执政理念取得显著成果”

本报记者 陈一鸣

“我曾多次到访中国。2017年12月，我受邀参加由中共中央对外联络部主办的中国共产党与世界政党高层对话会，有机会聆听习近平总书记的主旨讲话。习近平总书记关于世界和平安宁、共同发展、文明交流互鉴的主张令人印象深刻，这些主张也应成为世界各国追求的目标。”圣保罗论坛执行书记瓦伦特在接受本报记者采访时表示。

“在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国在推动新型工业化、科技创新、环境保护等方面取得一系列积极进展。”瓦伦特表示，十年来，中国取得的历史性成就举世瞩目，尤其是脱贫攻坚战的全面胜利，让一个有着14亿多人口的国家全面建成小康社会，“中国走出了一条适合自己的现代化发展道路。”

在瓦伦特看来，中国不断加大公共投资，提升公共服务水平，改善人民生活，“以人民为中心的执政理念取得显著成果。”与此同时，中国不断发展全过程人民民主，倾听人民呼声，畅通民主渠道，人民对党和政府的满意度不断提升。

“中国始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚持走多边主义的道路，今年初生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）为区域乃至全球贸易投资增长、经济复苏和繁荣发展作出重要贡献。”瓦伦特说，中国积极推动构建人类命运共同体，提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议等重要倡议得到国际社会的广泛关注与认同。

瓦伦特指出，在共建“一带一路”倡议提出之前，一些西方国家总是要求发展中国家接受不平等的政治条件以换取投资，而共建“一带一路”不附加任何条件。“国家间的尊重与合作是全球公平发展的重要前提，共建‘一带一路’帮助发展中国家完善基础设施，为这些国家提供了更加充足的发展后劲，并通过互联互通推动全球化迈向更高水平。”

瓦伦特十分关注中共二十大，认为这是一个“极为重要的会议”。他表示，这次会议梳理总结中国近年来的成功经验，将为中国未来的发展提供指导，推动中国经济社会发展再上新台阶，也将为世界各国带来启迪。

“中国的成功已经给其他发展中国家带来了许多启示。比如，发展中国家必须提升消除贫困的能力，在国家政策中更加关注社会的公平和正义。”瓦伦特表示，今天的中国是世界上最重要的经济体之一，中国的一举一动都举足轻重。中共二十大将向世界展示长远规划的重要性，中国共产党对人民的承诺将在这些规划中得到体现。

《 人民日报 》（ 2022年10月21日 11 版）

(责编：赵欣悦、白宇)