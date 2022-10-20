“感谢你们的到来，我们期待听到来自中国专家的建议！”巴基斯坦南部信德省达杜市市长穆尔塔扎·沙阿握着来访中国专家的手激动地说。

达杜地区是信德省今年受洪灾最为严重的地区，中国政府防洪专家组16日在此进行现场考察。他们一边考察当地的排洪渠、灌溉渠以及淹没区，一边向巴方人员了解灾情具体信息。

“洪水中的本地降水和山洪各占多少比重？”“河道左岸和右岸的情况分别是怎样的？”“泄洪方面目前有哪些困难？”“地图上这个位置我们能不能去看一下？”……中国专家与巴方人员认真交流和讨论。

“巴基斯坦现阶段已基本进入灾后重建阶段，中国政府防洪专家组的到来，可以帮助我们更好地分析此次洪灾发生的原因，帮助我们提高防灾减灾能力。”信德省灾害管理局局长赛义德·萨勒曼·沙阿告诉记者。

据巴国家灾害管理局介绍，自6月中旬以来，强降雨在巴引发的各类灾害使3300万巴基斯坦人受到影响。目前，信德省一些地区仍有大面积积水，多地防洪设施也有待加强。

“这次赴巴的中国政府防洪专家组成员都参与过重大洪涝灾害的指挥决策、组织协调等具体工作，经验非常丰富。”防洪专家组组长、应急管理部防汛抗旱司应急指挥专员徐宪彪介绍说。

中国政府派出的防洪专家组本月11日抵巴，与巴政府官员和专家就洪灾产生原因、未来防洪减灾设想进行了工作交流，并前往受灾最严重的南部信德省进行现场考察。专家组共11人，由应急管理部牵头组建，来自应急管理部、水利部、中国气象局等部门，涉及水文、气象、救援救灾、灾情评估、防洪规划以及防洪管理六个领域。

徐宪彪告诉记者，为了提高在巴期间的工作效率，专家组建立了国内支持配合的工作机制，每位专家背后都有一个派出单位的团队。专家在巴获得一手的数据和信息后，后方工作人员将协助其进行分析。

“中国专家组的专业知识和丰富经验令人印象深刻。有了他们的帮助，我们相信未来能够更好地抵御洪水，减少损失。”信德省米尔布尔哈斯市副市长法赫德·伊贾兹在与到访的中国专家交流后说。

经过多日紧张工作，专家组基本梳理出了此次洪灾产生的原因、特点以及后续重建工作应注意的问题。专家组将基于此次考察和交流成果，为巴方提供短期、中期和长期分阶段增强防洪减灾能力的规划和建议。

“感谢中国政府全力支持巴抗洪减灾，及时派专家组赴巴。有了中国专家组的支持，巴基斯坦一定能早日从灾情中恢复。”巴基斯坦外交部长比拉瓦尔·布托·扎尔达里在会见专家组时说。

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