新华社北京10月20日电 在中国共产党第二十次全国代表大会召开之际，多国政党政要继续致电致函中共中央和习近平总书记，热烈祝贺中共二十大胜利召开。

几内亚比绍总统恩巴洛表示，中国在经济发展、减贫脱贫、科技创新等方面取得杰出成就，赢得了全世界的认可和钦佩。

冈比亚总统巴罗表示，预祝中共二十大取得圆满成功，期盼继续同中方紧密合作，促进双方政治友好和经济发展。

萨尔瓦多总统布克尔表示，坚信中共二十大将引领中国和中国人民取得新的重要发展成就。萨尔瓦多将同中方相互尊重、友好合作、携手前行。

东帝汶人民解放党主席、政府总理鲁瓦克表示，我们同中国共产党和中国人民有着兄弟般的友谊，睦邻、互信、互利是我们的共同追求。期待中共二十大引领中国实现持久繁荣发展。

瓦努阿图瓦库党主席、政府总理拉夫曼表示，习近平总书记指出，江山就是人民，人民就是江山。瓦库党高度赞赏中国共产党以人民为中心的执政理念，愿进一步推动瓦中全面战略伙伴关系迈上新台阶。

克罗地亚社会民主者党主席、议会副议长维多维奇表示，中共二十大吸引了全世界的关注，将对中国、亚洲地区乃至全世界的发展方向产生重要影响。相信中国共产党将一如既往地成功应对各类挑战。

印度尼西亚专业集团党总主席、经济统筹部长艾尔朗加和该党秘书长、国会副议长罗德韦杰克表示，中国有效应对新冠肺炎疫情影响，维护和促进了经济稳定发展，为世界经济复苏作出重要贡献。

尼泊尔共产党（联合马列）主席、前政府总理奥利表示，相信中共二十大必将为实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强大动力。中共二十大制定的政策不仅符合中国人民的利益，也将造福世界。

黎巴嫩未来阵线主席、前政府总理哈里里表示，中共十八大以来，在习近平总书记的领导下，中国采取一系列英明政策，并同世界各国和各地区推动共建“一带一路”，为世界各国应对当前危机提供了重要支撑。

日本自由民主党干事长茂木敏充表示，日中两国肩负着维护地区及世界和平与繁荣的重要责任，日本自民党愿同中国共产党加强交流，推动构建稳定、建设性的日中关系。祝愿中国共产党和中国取得更大发展成就。

哈萨克斯坦“光明道路”民主党主席佩鲁阿舍夫表示，中国共产党领导中国人民不断取得进步，是为国家和人民谋福祉的典范。

土库曼斯坦工业企业家党主席奥夫甘诺夫表示，中国共产党奉行独立的对外政策，推动全球发展，维护世界和平，为推动人类进步事业发挥了巨大作用。

巴西社会党主席西凯拉表示，中共二十大是中国政治生活中的一件大事，将开启中国发展新征程，进一步提升中国在国际舞台上的重要地位。

德国的共产党主席科伯勒表示，中国取得巨大发展成就，向世界展示了共产党领导和社会主义制度的优越性。坚信中共二十大将为中国实现社会主义现代化奠定坚实基础。

俄罗斯“公正俄罗斯－爱国者－为了真理”党主席米罗诺夫表示，在中国共产党的不懈努力下，中国在经济、政治、社会、文化和国防等各个重要领域均取得了令人鼓舞的成就。

伊朗伊斯兰联合党总书记巴达姆齐安表示，中共二十大将为伊中双边关系新发展提供良好契机，为两个历史悠久的亚洲文明古国在各领域拓展合作带来更多机遇。

南苏丹苏丹人民解放运动临时总书记拉姆表示，中国共产党勠力同心、无私奉献和强有力的领导在世界政党之林中出类拔萃。相信随着中共二十大的胜利召开，南中两党友谊将迈向更高水平。

卢旺达爱国阵线总书记恩加兰贝表示，在中国共产党领导下，中国各领域发展取得巨大成就。卢爱阵对中国共产党的领导力充满信心，相信中共二十大必将取得圆满成功。

赞比亚国家发展联合党总书记伊门达表示，中国共产党持之以恒坚持为人民服务，为国家发展联合党提供了有益借鉴。

肯尼亚联合民主同盟总书记玛依娜表示，在中共中央和习近平总书记领导下，中国取得举世瞩目的成就。相信两党交往一定能够继续推动肯中关系健康稳定发展，为构建高水平的新时代非中命运共同体作出贡献。

土耳其正义与发展党副主席埃拉表示，相信中国将以中共二十大为指引，在已取得的成就基础上进一步提升在世界舞台上的影响。

塞尔维亚前进党副主席武切维奇表示，中国以自身蓬勃发展为世界和平发展作出了巨大贡献，塞尔维亚的发展进步也受益于此。

马耳他工党副领袖米克勒夫表示，过去10年，中国在发展经济、消除绝对贫困、提高人民生活水平等方面取得巨大成就，为维护世界稳定与繁荣发挥了积极作用。

印度人民党高级别领导人维杰·乔利表示，过去10年，在中共中央和习近平总书记的坚强领导下，中国经济、科技等领域取得前所未有的历史性成就。希望印中两国进行更多对话，进一步推动双边关系发展。

此外，发来贺电贺函的还有菲律宾前总统杜特尔特，巴西前总统罗塞芙，几内亚比绍前政府总理德巴罗斯，埃及祖国保护者党主席、中将海利迪，尼日尔民主复兴联盟党主席、政府人道行动和灾害处理部长马加吉，厄瓜多尔社会党主席巴列霍，西班牙共产党主席森特利亚，法国团结进步党主席舍米纳德，瓦努阿图领袖党主席纳帕特，以色列共产党总书记阿梅尔，塞内加尔非洲争取民主和社会主义党总书记萨瓦内，乍得爱国拯救运动总书记卡巴迪，布隆迪保卫民主全国委员会－保卫民主力量总书记恩迪库里约，特立尼达和多巴哥人民民族运动党总书记卡明斯，秘鲁共产党（团结）总书记比利亚努埃瓦，尼日利亚全体进步大会全国书记奥米索，巴勒斯坦法塔赫中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长扎齐，法国国民议会前议长阿夸耶等。

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