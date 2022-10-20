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巴基斯坦总理感谢中国专家组支持巴防洪减灾工作

2022年10月20日16:41 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡10月20日电（记者姜江）巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫19日在巴首都伊斯兰堡总理府会见中国政府防洪专家组一行，感谢中国政府在巴艰难时刻派出专家组支持防洪减灾工作。

　　夏巴兹说，今年巴基斯坦遭受特大洪灾，中国政府和人民提供了巨大支持。中国在防洪管理方面具有丰富的经验，希望专家组为巴在制定短期和中长期防洪规划方面提供建议。

　　参加会见的中国驻巴基斯坦大使农融表示，中国政府将继续为巴抗击洪灾提供支持和帮助。

　　中国政府防洪专家组组长、应急管理部防汛抗旱司应急指挥专员徐宪彪在会见中说，中国政府在前期大量物资和资金援助的基础上，向巴派出专家组，有利于深化两国在防灾减灾领域的合作，积极实践构建人类命运共同体理念。

　　中国政府派出的防洪专家组本月11日抵巴，与巴政府官员和专家就洪灾产生原因、未来防洪减灾设想进行了工作交流，并前往受灾最严重的南部信德省进行现场考察。按照计划，专家组将于21日结束在巴工作。

　　据巴国家灾害管理局介绍，自6月中旬以来，强降雨在巴引发洪涝灾害，超过3300万人受灾，灾民救助和灾后重建任务异常繁重。

(责编：贾文婷、崔越)

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