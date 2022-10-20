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第五届进博会首批进口冷链食品展品抵达总仓

2022年10月20日16:40 | 来源：新华社
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　　10月20日上午9点，第五届中国国际进口博览会的第一批进口冷链食品展品被运入总仓。在接下来的10天内，预计约100个全球参展商、3000箱冷链食品展品，将在总仓集中完成“最小包装”消毒和核酸检测。

　　记者在现场看到，当运输进口冷链食品展品的车辆到达后，工作人员马上对司机进行健康码核验和体温检测，并对车辆进行消毒。装卸过程中，司机实行“非必要不下车”。货物入库时，在完成外包装消毒后，工作人员将展品拆除外包装，对内里的小包装进行消毒、核酸检测，再重新装箱、贴标签、放入暂存库，之后再转入合格储存库。

10月20日，工作人员在总仓内搬运完成卸车消毒的冷链食品展品。（新华社记者 方喆 摄）

　　上海市市场监督管理局食品安全协调处副处长陈艳介绍，第五届进博会进口冷链食品展品实施“口岸检验检疫、分批进入总仓、集中消毒和核酸检测、统一运输入馆、馆内三证三专管理”的闭环管理。消毒和核酸检测合格的进口冷链食品展品出仓时，由总仓统一出具“总仓查验证明”，在包装箱表面加贴追溯二维码，随货同行，确保全程可追溯，确保货证相符，且便于馆内巡查管理。（记者周蕊）

(责编：贾文婷、崔越)

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