多国学者表示，中共二十大的召开是一个让世界更好了解中国的机会，过去十年中国取得了非凡成就，值得学习借鉴。

意大利前司法部长 罗马大学法学院院长 迪利贝托：这10年（中国）取得了非凡的成就。在世界上，中国是倡导和平、合作的力量，在各国人民之间“搭桥”而非“筑墙”。在中国国内，中国在社会、经济、政治方面取得了非凡的成就，减贫成果显著。中国在青年人才上的投入，就是教育和科研方面，在世界上是无与伦比的。所以，中国注定会继续发展进步。

泰国学者表示，中国共产党全心全意为人民谋福祉，取得了令人赞叹的成就。

朱拉隆功大学国际经济研究中心主任 比迪：我认为中国这十年取得的成就非常令人赞叹，世界各国都应该学习借鉴。在过去的100多年时间里，中国共产党一心一意建设强大国家，全心全意为人民谋福祉。中国的发展成就显著，其发展模式适合中国国情，泰国应该学习借鉴以实现国家的可持续发展。

哈萨克斯坦国际问题专家然谢托夫认为，习近平总书记的报告中所提到的人类命运共同体理念给世界未来的合作提供了指引。

哈萨克斯坦世界经济政治研究所研究员 叶尔苏丹·然谢托夫：报告中提到了推动构建人类命运共同体理念，这个理念符合哈萨克斯坦的利益。因为包括中国与哈萨克斯坦在内的世界各国，合作共同应对挑战是未来的最佳选择。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，本次大会为世界提供了了解中国的机会。

巴西中国问题研究中心主任 罗尼·林斯：我认为习近平主席在二十大上的讲话是一个让世界更好了解中国的机会，了解中国取得伟大成功的原因，因为中国共产党把人民的福祉放在首位。习近平主席在二十大的讲话在国际上得到了广泛关注。

美国友人：感受中国精彩

期待互利合作

在美国，有多位友人曾与习近平主席通信或接待习近平主席到访。谈起这些经历，他们表示，期待通过合作继续增进两国人民的了解。

华盛顿州塔科马市市长 伍达德斯：这是我第一次收到一位国家主席写给我的信，这很特别。能收到（中国）国家主席的回信，我感觉太荣幸了。

华盛顿州斯特拉孔市市长 穆里：能（在北京冬奥会期间）给习主席写信，我觉得很荣幸，我完全没想到会收到回信，太意外了，也让我非常高兴。

两位市长表示，中国成功举办了一届精彩安全的冬奥会，向世人展示了中国组织大型体育赛事的高水准和能力，也让世人感受到中国了不起的发展水平和成就。

华盛顿州斯特拉孔市市长 穆里：北京冬奥会举办得非常成功，向全世界展示了你们是如何完美地举办这场全球最大的体育盛事之一。（北京冬奥会）不仅圆满成功，而且令人激动又充满创新。

华盛顿州塔科马市市长 伍达德斯：我为中国成功举办北京冬奥会感到骄傲，让每个人在确保安全的同时还能享受奥运会的精彩。另外北京冬奥会闭幕式让我印象太深刻了，我看了闭幕式，中国展示中国文化的表现方式太美了。

来自美国艾奥瓦州马斯卡廷市的萨拉·兰蒂女士，曾两次接待习近平主席的访问。回忆起习近平主席第二次来访时的场景，萨拉·兰蒂十分感慨，她表示，希望这份情谊能永久珍藏，期盼中美两国继续深化交流与合作，增进了解和互信。

艾奥瓦州友人 萨拉·兰蒂：当他（习主席）走进门来的那一刻，他的脸上带着笑容，现场氛围顿时变得热情洋溢。每个人见到习主席都很激动，他见到我们也很高兴。这是一段非常美好的回忆，这就是为什么我希望这种温暖的情谊可以延续下去。

里克·金伯利是艾奥瓦州一位农场主，习近平主席早年访问美国中部艾奥瓦州时曾到访过他的农场，在他的家中至今珍藏着习主席来访时赠送的礼物。回忆起与习近平主席交谈的场景，金伯利表示，习近平主席多次提到农业关乎百姓生活，他一直强调农业对中国乃至世界发展的重要性。

艾奥瓦州农场主 里克·金伯利：让我很惊讶的是，习主席对农业知识的了解非常深入。他非常了解农业对中国乃至世界的重要性。习主席提到了农业起到的稳定作用，就好比航行在汹涌波涛中的一艘船，农业起到了稳定、平缓波涛的作用。我觉得这是非常准确的比喻。

金伯利的儿子格兰特如今是艾奥瓦州大豆协会的市场总监。格兰特表示，希望通过农业合作增进中美两国人民之间的了解，促进中美友谊。

艾奥瓦州大豆协会市场总监 格兰特·金伯利：中美两国在农业领域联系紧密，特别是艾奥瓦州与中国在农业上的联系，以及不断开展的人文交流。我认为双方有着深厚的友谊基础。所以我想说，习主席，我们欢迎您再来艾奥瓦州，再来我们的金伯利农场。

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