新华社贝鲁特10月20日电（张哲 李竹林）中国第21批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队19日全优通过任务期内首次联合国统一版军事能力评估。

当天上午，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部派出9名官员组成的评估组来到中国维和营区，通过听取汇报、随机抽问、查阅资料、现地查看等方式，对人事与管理、通信、爆炸物处理、营区防卫设施、排水系统等17类695项内容进行全方位的评估。

联合国军事能力评估旨在检验各维和部队是否具备完成维和任务、有效处置各类突发事件的能力。此次评估是联黎部队首次采用联合国统一版维和部队军事能力评估系统，评估的方法、内容和标准更全面严格。中国维和官兵凭借专业的素养和充分的准备，全优通过评估，得到评估组高度认可。

在黎巴嫩任务区，中国维和多功能工兵分队官兵负责扫雷排爆、工程建筑与施工、医疗救助和人道主义救援等多项任务。自今年8月份部署以来，第21批工兵分队官兵以最短时间获得联合国扫雷、排爆两项资质，扫除地雷200余枚，高标准完成联黎部队司令部施工任务，为当地居民提供医疗救助140余人次，赢得黎巴嫩方面的充分肯定与广泛赞誉。

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