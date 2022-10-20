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“美美与共——中法文化交流活动”在巴黎举行

2022年10月20日13:10 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎10月19日电 中国驻法国大使馆与法国“艺术8”协会18日联合举办“美美与共——中法文化交流活动”，共同庆祝“艺术8”中法青年艺术家交流项目10周年回顾展在巴黎吉美博物馆开幕。

　　中国驻法国大使卢沙野发表视频致辞，法国前总理拉法兰、中国驻法使馆临时代办陈栋、“艺术8”协会创始人佳玥和主席库索分别致辞，中法政界、商界和文化界代表共50余人出席活动。

　　卢沙野在致辞中表示，对多年来“艺术8”协会为中法青年艺术家创造交流学习机会，为增进两国人民的相互了解和友谊所作的重要贡献表示高度赞赏，并祝贺展览取得成功。

　　拉法兰指出，文化交流始终是法中双边关系的重要组成部分。在国际局势日益纷乱的当下，文明间交流互鉴拥有超越分歧、跨越时代的独特力量。只有在交流中推动文化创新，才能促进各自文明不断传承，生生不息；只有在互鉴中深化不同文明的相互理解与尊重，才能形成互利合作的共识与展望。

　　据介绍，此次展览将展出20名青年艺术家创作的油画、雕塑、装置艺术、影像纪录等当代艺术作品，于19日正式向公众开放，计划展至2023年2月27日。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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