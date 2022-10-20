党的二十大报告提出，促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体。这回应了国际社会对中国的关切，明确宣示了中国继续高举和平、发展、合作、共赢旗帜，矢志不渝走和平发展道路的坚定决心和能力，彰显了中国共产党为人类谋进步、为世界谋大同的宽阔胸襟，体现了开放中国的责任担当、智慧中国的守正创新、文明中国的天下情怀。

——构建人类命运共同体，是统筹两个大局的智慧结晶。面对“世界向何处去、人类怎么办”的时代之问，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩，站在人类前途命运的道义制高点，创造性地提出构建人类命运共同体理念。这一中国方略，是将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合的光辉典范，反映了中国发展与世界发展的高度统一，对中国和平发展、世界繁荣进步都具有深远意义。构建人类命运共同体，不仅写入党的十九大、二十大报告，载入党章和宪法，而且多次写入联合国、上海合作组织等多边机制重要文件，反映了世界人民的共同心声，凝聚着国际社会的广泛共识。

——构建人类命运共同体，是中国式现代化的本质要求。与资本主义国家追求扩张掠夺、争夺世界霸权不同，走和平发展道路是中国式现代化的鲜明特征之一。中国要以自己的方式建设社会主义现代化国家，沿着和平发展这条阳光大道阔步前行，推动构建人类命运共同体。新中国成立以来，中国没有主动挑起过任何一场战争和冲突，没有侵略过别国一寸土地。未来无论发展到何种阶段，中国都永远不称霸、永远不搞扩张。中国还将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及世界。

——构建人类命运共同体，是世界各国人民的前途所在。人类是一个整体，地球是一个家园。任何人、任何国家都无法独善其身。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界又一次站在历史的十字路口，何去何从取决于各国人民的抉择。构建人类命运共同体理念回应了各国人民求和平、谋发展、促合作的普遍诉求，指明了不同国家、不同民族、不同文明的共同奋斗方向。面对复杂严峻的全球性挑战，越来越多的国家意识到，世界命运应由各国共同掌握，国际规则应由各国共同书写，全球事务应由各国共同治理，发展成果应由各国共同分享。无论前途是晴是雨，携手合作、互利共赢都是唯一正确选择，和衷共济、和合共生都是唯一出路。

凡益之道，与时偕行。站在新的历史起点上，期待国际社会心往一处想、劲往一处使，高擎多边主义火炬，积极参与全球治理体系改革和建设，共同应对各种全球性挑战，向着构建人类命运共同体不断迈进。（本文来源：经济日报 作者：徐 胥）

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