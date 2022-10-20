新华社北京10月19日电（记者孙楠）中国共产党第二十次全国代表大会期间，巴基斯坦驻华大使莫因·哈克接受了新华社记者的专访。他表示，中共二十大的召开，将促进中国高质量发展，推动中国向着中华民族伟大复兴迈出坚实步伐。

就任巴基斯坦驻华大使以来，哈克走访过新疆、湖北、山东等多个省份，了解中国城市乡村、工业农业、科技文化的发展变化。结合自己的所见所闻，哈克对中共二十大报告中总结的中国发展成就深为认同。

“中共十八大以来，中国在诸多方面都取得了令人瞩目的成就。”哈克列举了完善教育体系、医疗卫生体系、社会保障体系，探索空间技术、量子计算等领域科研前沿，引领应对气候变化的全球行动等内容。“其中，历史性地解决了绝对贫困问题、实现全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，是中国过去十年最辉煌的成就之一。”他说。

哈克说，中国秉持以人民为中心的理念，实现了经济快速发展，这鼓舞了广大发展中国家。巴基斯坦钦佩中国的成功，期待学习借鉴中国在乡村振兴、工业化、科技进步等方面的成功经验。

中共二十大报告明确提出：“从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”对此，哈克表示：“中国是一个充满发展活力、具有巨大潜力的文明古国，我相信中国一定能够实现国家发展目标，成为一个历史感与现代化、物质文明与精神文明兼备的强大国家。”

谈及中共二十大报告中关于人类命运共同体和全球发展倡议、全球安全倡议的论述，哈克表示：“习近平总书记是一位具有全球影响力的政治家，面对国际社会面临的共同挑战，他一直强调国际合作的必要性。”哈克说，中国在推动完善全球治理体系等领域作出了实实在在的贡献。

哈克注意到中共二十大报告提出中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨。他认为，这体现了中国在相互尊重、合作共赢的基础上与国际社会携手合作的真诚愿望。“当今世界正处在挑战与机遇并存的十字路口，国际社会需要共同努力，实现人类持久和平与发展。”

“巴基斯坦赞赏中国持续为促进世界和平与发展事业发挥的积极作用。”哈克说，巴方积极响应中国提出的全球发展倡议，愿与中国及所有有此愿景的国家携起手来，共同推动全球发展倡议落地生根。

哈克表示，巴中建交70多年来，两国关系历久弥新，中国是巴基斯坦最值得信赖的好邻居。两国是全天候战略合作伙伴，更是“铁杆”朋友。展望未来，哈克表示，巴方期待继续同中方紧密合作，加快推动中巴经济走廊高质量建设。“相信中共二十大的召开将为进一步深化巴中关系提供新的契机，为两国关系发展注入新的动力。”

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