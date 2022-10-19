新华社马德里10月18日电 新闻分析：赴欧液化天然气船只缘何流浪海上

新华社记者胡加齐

寒冬将至。随着俄罗斯对欧洲主要输气管道“北溪”天然气管道几近“断气”，欧盟多国忧心忡忡，忙于备气过冬。然而，近日却有30多艘装载液化天然气的船只在西班牙周边海域漂流，没有及时靠岸卸载。

分析人士指出两种可能的原因：一是西班牙储气和再气化能力已达极限；二是船只老板希望“囤积居奇”，等待以更高价格出售天然气。然而，表面之下，更深层次的原因是，欧盟内部在天然气供应问题上意见不一。

这是2021年10月8日在德国法兰克福拍摄的一处热力发电站。（新华社记者逯阳摄）

由于对俄罗斯天然气依赖度较低，西班牙是此次欧洲“气荒”中受影响较小的国家之一。当前西班牙储备的天然气已达存储能力的92%，另有足够维持近一个月的战略应急储备量，加上来自阿尔及利亚和摩洛哥的天然气，西班牙今年应当可以安然过冬。

目前，西班牙拥有6个再气化工厂，还有一个即将投产，占欧洲总数的近三分之一。据西班牙国家电视台报道，作为西班牙最重要的储气库之一，位于瓜达拉哈拉市的储气设施储量几近极限。

西班牙不积极接收液化天然气船只还凸显出欧盟内部分歧。西班牙积极推动的天然气北输管道建设计划被有核电优势的法国抵制，管道修至法国边境后，建设计划搁浅。西班牙无法将天然气输送到德国等急需天然气的欧洲北部国家，因而也无法释放库存推动再气化。

乌克兰危机升级以来，西班牙首相桑切斯利用各种机会游说其他欧盟国家特别是法国，支持其继续修建起于西法边界的天然气输送管道，将管道由法国向北修至德国。

这是2021年10月8日在英国伦敦一户人家拍摄的天然气灶。（新华社记者韩岩摄）

尽管欧盟表示愿意出资支持继续实施管道修建计划，但法国态度模棱两可。桑切斯计划本周在布鲁塞尔继续与法国总统马克龙、葡萄牙总理科斯塔会晤，争取在欧盟峰会讨论天然气问题前取得进展。

随着西方对俄能源制裁不断加码，加之近期发生“北溪”天然气管道发生泄漏，能源问题成为欧盟国家最关切议题之一。

欧盟成员国计划20日至21日在布鲁塞尔举行峰会，重点讨论天然气供应问题。据报道，此次峰会将敲定天然气价格上限，要求成员国联合采购、增加天然气储备，呼吁各成员国有偿互助供气，加强天然气基础设施安全保卫措施等。

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