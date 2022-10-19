新华社北京10月18日电（记者孙楠、卜多门）中国共产党第二十次全国代表大会期间，伊拉克驻华大使舒尔什·赛义德接受了新华社记者专访。他表示，中共二十大对中国和世界而言都具有重大意义，他本人当日收看了大会直播，对中共二十大报告中提及的中国发展成就、人民至上理念等内容印象深刻。“相信在中国共产党领导下，中国将取得更加辉煌的发展成就。”

中共二十大报告全面总结了十八大以来取得的伟大成就。对此，曾到访过上海、青海、河北、新疆等地的赛义德深有感触。打赢脱贫攻坚战，推进反腐败斗争，降低碳排放强度，保障粮食安全……细数一项项非凡成就，赛义德说，过去十年，中国稳步发展，在推进国家治理体系和治理能力现代化等方面积累了宝贵经验。

“坚持人民至上”“坚持以人民为中心的发展思想”“提高人民生活品质”……赛义德注意到“人民”二字是中共二十大报告中多次出现的关键词。结合此前在新疆参访的所见所闻，他表示：“新疆绝对贫困问题得到历史性解决，基础设施建设得很好，在经济、社会、文化等方面都实现了高水平发展。这是中国共产党始终坚持人民至上理念的体现。”

赛义德认为，中共二十大报告中提到的文化、教育等领域内容，体现出中国共产党注重增进民生福祉，致力于实现人民对美好生活的向往。

“中国取得的巨大发展成就表明，中国共产党有能力科学制定长远战略目标，有能力建设好国家、服务好人民。”赛义德说。

赛义德表示，中国在减贫国际合作、应对气候变化、抗疫国际合作等方面采取了一系列举措，增进了各国人民尤其是发展中国家人民的福祉。

作为驻华大使，赛义德不仅时刻关注中国发展成就和经验，而且密切跟踪中国对外政策走向。

对于中共二十大报告中有关外交政策方面的内容，赛义德表示，这些政策将有力维护世界和平，促进共同发展。中国先后提出推动构建人类命运共同体、共建“一带一路”、全球发展倡议和全球安全倡议等一系列具有世界性意义的理念和倡议，始终坚持在互利共赢基础上同各国友好相处、共同发展，“中国同世界的联系更加紧密，中国的发展对世界的和平与发展具有有力推动作用”。

明年，中国和伊拉克将迎来建交65周年。谈及双边关系，赛义德说，伊中传统友好，期待两国进一步增进战略互信，深化互利合作，推动伊中战略伙伴关系取得新进展，更好地造福两国和两国人民。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)