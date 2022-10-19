近年来，中非关系在政治、经济、文化等多个领域的各个层面得到不断增强。如果你走在任何一个非洲国家的大街上，问人们对中国的看法，他们多半会说，中国帮助非洲国家实现了经济增长，创造了就业，改善了民生。他们很可能还会说，中国在提供援助时不附加条件，不干涉别国内政。

中非合作日益紧密

2000年成立的中非合作论坛为中非合作指明了正确方向，发挥了积极作用。去年年底在塞内加尔达喀尔通过的《中非合作论坛—达喀尔行动计划（2022-2024年）》、《中非合作2035年愿景》和《中非应对气候变化合作宣言》将进一步加强中非合作，推动构建新时代中非命运共同体。

中非合作不限于基础设施建设、投融资、农业、制造业、电信等传统领域，也包括能源、数字经济、医疗卫生、海洋经济、职业教育、女性和青年发展等新兴领域。不仅如此，中非合作还将有助于非洲实现工业化，提高非洲国家在全球产业和供应链中的地位。

自去年年底中非合作论坛第八届部长级会议在达喀尔举行以来，中方在非洲完成了多个重大基础设施项目的建设，包括塞内加尔方久尼大桥、内罗毕高速公路、喀麦隆克里比-罗拉贝高速公路、埃及斋月十日城轻轨铁路等。

共同应对气候挑战

在今年前7个月，中国进口了价值724亿美元的非洲商品。截至2021年，中国对非投资存量已增至473.5亿美元。事实上，中国在非洲特别是撒哈拉以南非洲可再生能源领域的投资一直在快速增长，这将有助于照亮广大非洲地区，同时为全球应对气候变化做出贡献。

从中非共和国的萨凯光伏电站、肯尼亚的加里萨光伏电站，到埃塞俄比亚的艾沙风力发电站、赞比亚的卡夫埃峡水电站，中国在非洲开发了数百个清洁能源项目，支持其应对气候变化。

帮助非洲国家粮食自足

粮食安全对非洲国家来说至关重要，中国为非洲实现粮食自给自足提供有力支持。同时，中国也高度重视与私营企业的开展融资与合作，推动技术转让以帮助非洲国家发展经济、增加就业、减少贫困、促进生产和出口。今年以来，中方已同非洲12国就98%输华产品零关税签署换文，并允许通过“绿色通道”进口更多非洲农产品。

首批“中非现代农业技术交流示范和培训联合中心”已正式启动，中国企业加大了对非洲农业领域的投资以增加粮食种植，开展 “百企千村”活动，以创造更多就业岗位，减少贫困，改善农村人居生活。

携手抗击新冠疫情

中国已向27个非洲国家提供了1.89亿剂新冠肺炎疫苗，并与部分非洲国家签署了中非生产疫苗的协议，帮助非洲大陆构筑抵御新型冠状病毒的强大屏障。非洲合作生产疫苗年产量已达4亿剂。

为迅速应对非洲疫情蔓延，中国已向非洲派出近1000名医生和医疗专家，累计诊治25万例临床患者，实施手术3万余例，治疗危重病例4500例，培训当地卫生人员3600人。

中国信守承诺，坚持把满足非洲国家的需要作为中非合作的目标之一。中国正在推进“一带一路”倡议，以实施中非卫生健康、减贫惠农、贸易促进、投资促进和数字创新在内的“九项工程”。

中国本着真诚、平等、互利、共同发展的宗旨，致力于构建人类命运共同体，对非洲大陆推行友好和务实政策， 因此非洲对中非合作充满信任。

本文作者是埃及工业与外贸部经济学家希沙姆·阿布·巴克尔·梅特沃利，本文观点不代表《中国日报》

（编辑：吕佳珊 王辉 周凤梅）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)