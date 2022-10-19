新华社北京10月18日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫18日指出，在对俄制裁或“无限期”持续的情况下，俄应培养高级专业人才。乌克兰总理什梅加尔18日在社交媒体发文称，乌方收到了欧盟20亿欧元的宏观金融援助。

——梅德韦杰夫18日在俄安全会议部门间委员会会议上说，对俄实施的制裁和技术封锁或“无限期”持续。在这种情况下，俄应培养高级专业人才。

——什梅加尔18日说，欧盟20亿欧元的宏观金融援助将用于帮助乌方解决社会和人道主义方面的紧急预算支出。该援助是欧盟批准的总额为50亿欧元宏观金融援助的第一笔。

——乌克兰总统泽连斯基18日在社交媒体发文称，10日以来俄军发动的新一轮袭击造成30%的乌克兰电厂受损和全国范围大面积断电。泽连斯基说，现在乌克兰已经没有和俄罗斯谈判的可能。

——俄国防部17日发布消息说，俄国防部副部长福明当天在莫斯科与到访的联合国负责人道主义事务的副秘书长格里菲思举行会晤，双方讨论了乌克兰港口粮食外运协议的落实情况，以及联合国关于俄乌双方被扣押人员问题、关于利用现有基础设施向国际市场推广俄罗斯氨气的相关倡议。

——乌克兰能源部长赫尔曼·哈鲁申科17日在社交媒体发文称，当天俄军的打击导致基辅市、第聂伯罗彼得罗夫斯克州和苏梅州的能源基础设施受损，部分居民和工业企业用电受到影响。（参与记者：李东旭、李铭、华迪、李奥）

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