新华社斯德哥尔摩10月18日电（记者和苗 付一鸣）瑞典首相、温和联合党主席乌尔夫·亚尔马·克里斯特松18日公布了新一届政府组成名单并发表施政报告。

本届政府是由中右翼的温和联合党、基督教民主党和自由党组成的少数派政府。该执政联盟与极右翼的瑞典民主党签署了一项涵盖7大施政领域的合作协议，以换取该党支持并确保其第二大党的影响力。瑞典民主党将派专员进驻新政府，与政府开展各项合作。

根据克里斯特松公布的政府组成名单，本届政府设有24个大臣职位，其中基督教民主党主席埃芭·布施出任副首相兼能源与经济大臣，自由党主席约翰·佩尔松出任劳工市场与融合大臣，温和联合党成员托比亚斯·比尔斯特伦任外交大臣。

克里斯特松在施政报告中说，面对枪击致死人数创新高、经济陷入低迷、能源危机显现和地区安全局势堪忧等问题，新政府必须在打击犯罪、促进经济增长、保障能源供应安全和加入北约等方面做出快速反应。

瑞典9月11日举行议会选举。根据瑞典选举委员会公布的最终计票结果，由温和联合党、瑞典民主党、自由党和基督教民主党组成的右翼反对党阵营共赢得176个议席，以微弱优势赢得大选。中左翼的社会民主党、瑞典民主党和温和联合党分别以107席、73席和68席成为议会前三大政党。克里斯特松17日在议会投票中当选瑞典首相。

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