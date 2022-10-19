埃万德罗·卡瓦略

中国坚持从本国国情出发推进民主建设，实现了民主发展与政治稳定、社会进步的良性互动，为各国发展符合本国国情的民主提供了重要启示

中国共产党第二十次全国代表大会正在召开，发展全过程人民民主、保障人民当家作主是出席大会的代表讨论的重要内容之一。

中国不断发展全过程人民民主，建设行之有效的、具有中国特色的民主，取得了重要成就。中国发展民主政治，始终坚持以本国国情为出发点，同时十分重视学习借鉴人类文明优秀成果。中国全过程人民民主制度的有效运行，为其他国家提供了借鉴。

我曾在复旦大学做访问学者，对中国的民主实践有着近距离观察。在我看来，《中国的民主》白皮书前言中的这句话准确概括了中国民主的鲜明特征：全过程人民民主，实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是全链条、全方位、全覆盖的民主，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主。

中国发展全过程人民民主，不仅重视民主决策，也重视其结果。中国在民主实践中，不断了解人民想要什么，政府需要做什么，以及人民是否满意各项政策措施的执行。与许多其他国家的民主实践相比，中国的民主实践更能有效回应人民的诉求。中国经济社会发展取得重要成就与中国民主制度有效运行密切相关。

依法治国事关一个国家经济发展、社会稳定、政治制度正常运转。中国在发展民主政治的过程中，十分重视推进依法治国。中共十八大以来，中国共产党把全面依法治国纳入“四个全面”战略布局。中共十九大描绘了到2035年基本建成法治国家、法治政府、法治社会的蓝图。2021年1月1日，《中华人民共和国民法典》正式施行，成为中国法治建设的重要里程碑。目前，中国正在积极推进科技创新、公共卫生、生态文明等重要领域立法。中国在依法治国方面做出的不懈努力，促进了中国民主制度的有序运行。

冷战结束以来，一些国家选择效仿西式民主，最终却陷入了发展困境，贫富差距悬殊、社会分歧加大等问题不断出现，民众对公平正义、安全和发展的诉求不能得到有效满足。一些国家在发展民主时不注重法治建设，出现国家公职人员滥用权力等治理乱象。正如《中国的民主》白皮书所言：一些国家的民主化出现挫折甚至危机，并非民主本身之错，而是民主实践出现了偏差。

中国坚持从本国国情出发推进民主建设，实现了民主发展与政治稳定、社会进步的良性互动，为各国发展符合本国国情的民主提供了重要启示。

（作者为巴西瓦加斯基金会教授）

《 人民日报 》（ 2022年10月19日 03 版）

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