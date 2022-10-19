本报记者 黄培昭

“中国共产党第二十次全国代表大会10月16日在北京开幕，学院的老师和学员们对这一重要会议非常关注。相信大会的胜利召开将为中国发展提供新的指引，为非洲国家发展带来更多有益借鉴。”尼雷尔领导力学院院长马塞琳娜·奇日加日前在接受本报记者采访时表示，通过与中国共产党开展培训交流，南部非洲六姊妹党从中国共产党的执政理念和中国发展的成功经验中获益良多，希望未来与中国共产党加强交流，促进非洲国家经济社会发展。

尼雷尔领导力学院由坦桑尼亚革命党、南非非洲人国民大会、莫桑比克解放阵线党、安哥拉人民解放运动、纳米比亚西南非洲人民组织、津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线等南部非洲六姊妹党共同建设，于今年2月23日竣工启用。奇日加介绍，除了培育人才，学院还致力于深化非中互学互鉴。“南部非洲六姊妹党愿同中方围绕党建、扶贫、发展等共同关心的议题，深入开展经验交流。”

今年5月25日，尼雷尔领导力学院举办以“新时代新发展：中国共产党与南部非洲六姊妹党的探索与交流”为主题的研讨班，来自南部非洲六姊妹党的120名中青年干部参加。研讨班结束之际，全体学员联名向中共中央总书记习近平致信，表达传承非中友谊、深化非中合作的坚定决心。

6月8日，习近平总书记给研讨班全体学员回信，勉励学员们“自觉肩负起时代赋予的职责和使命，积极投身中非友好事业，传承弘扬中非友好合作精神，为构建高水平中非命运共同体贡献青春力量”。奇日加回忆说，习近平总书记的回信在学员中产生了强烈反响。“学员们更有信心承担起传承非中友谊的责任，决心把在研讨班上学到的内容同各自国家发展实际相结合，全心全意致力于非洲发展和人民幸福，为深化非中合作作出贡献。”

“对非洲国家而言，中国共产党的执政经验、中国发展的成功经验是一笔弥足珍贵的财富。”奇日加说，从脱贫攻坚到乡村振兴，从打好污染防治攻坚战到建设人与自然和谐共生的现代化，中国共产党始终坚持以人民为中心，注重改善民生，为非洲国家带来启迪。

“尤其是中国消除绝对贫困、推进乡村振兴战略，是以人民为中心的发展思想的生动阐释。”奇日加强调，中国开展精准扶贫，推出行之有效的扶贫措施并使之得到高效执行和落实，是非洲国家学习的榜样。

奇日加说，非洲拥有巨大的发展潜力，但也面临一系列挑战。与中国开展合作、借鉴中国成功的发展经验至关重要。“通过共建‘一带一路’等，中国与非洲实现了共同发展。中国是非洲真正的朋友，真心实意助力非洲实现繁荣进步。”

奇日加对非中关系的未来充满信心。她说，非中正在推进落实中非合作论坛“九项工程”，将进一步促进非中关系行稳致远。“真诚友好的非中合作必将为非洲国家带来更多宝贵机遇。”

《 人民日报 》（ 2022年10月19日 03 版）

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